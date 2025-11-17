Ma, je li moguće? Zinedine Zidane se vraća na klupu jedne od najboljih reprezentacija svijeta

Čini se da je Zinedine Zidane napokon pronašao novi angažman, četiri godine nakon što se oprostio od klupe Real Madrida. Slavni Francuz, koji od ljeta 2021. nije vodio nijedan klub, prema pisanju Diario Asa dogovorio je sve detalje oko povratka u trenerski posao.

Prema izvorima, Zidane će preuzeti francusku reprezentaciju, nacionalni tim za koji je kao igrač odigrao više od 100 utakmica i s kojim je osvojio svjetsku krunu 1998. godine. Njegovo predstavljanje navodno je samo pitanje trenutka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ovakav rasplet dolazi nakon što je aktualni izbornik Didier Deschamps još početkom godine najavio da će se povući nakon Svjetskog prvenstva 2026.

🚨 BREAKING: Zinedine Zidane will be the new coach of France NT after World Cup 2026. @jfelixdiaz @diarioas ✍️⏳ pic.twitter.com/SlXpuKiUPl — Madrid Zone (@theMadridZone) November 16, 2025

“U 2026. godini završavam. To mi je potpuno jasno. Vrijeme je za nove ljude i novi ciklus,” rekao je tada za TF1.

Deschamps iza sebe ostavlja impresivan trag: naslov svjetskog prvaka 2018., finale 2022., te godine stabilnost vrhunskih rezultata.

Zidane tako preuzima reprezentaciju u trenutku kada od nje očekivanja nikad nisu bila veća. Njegov trenerski CV dovoljno govori sam za sebe: dvije titule prvaka Španjolske i povijesna tri uzastopna trofeja Lige prvaka s Real Madridom, podvig koji nijedan trener nije ponovio.

Nakon višegodišnje pauze, čini se da je upravo posao izbornika Francuske bio onaj izazov na koji je strpljivo čekao. Francuski navijači sada se nadaju da bi „Zizou“ mogao ispisati još jedno veliko poglavlje u povijesti Tricolora.

