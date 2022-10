Sjajna predstava Manchester Uniteda u pobjedi protiv Tottenhama (2-0) pala je u drugi plan nakon poteza Cristiana Ronalda koji je odjurio u svlačionicu prije kraja utakmice kada je shvatio da neće igrati.

Portugalski majstor se zbog svog poteza našao na udaru brojnih kritika. Njegovo ponašanje je opisano kao "neprihvatljivo," neki su ga nazvali "razmaženim derištem", dio smatra kako "ima problem s egom i misli da je veći od kluba," dok bi ga oni najžešći "uhvatili za vrat".

ManU je u derbiju 12. kola engleskog prvenstva na Old Traffordu pobijedio Tottenham sa 2-0. Bio je to susret u kojem su "Crveni vragovi" apsolutno dominirali i pravo je čudo što nisu i uvjerljivije porazili Spurse. United je tijekom susreta uputio čak 28 udaraca, zabio je dva gola, još jedan mu je poništen zbog zaleđa, a domaći igrači su jednom pogodili i okvir gola.

Svi 'udaraju' po Ronaldu

Kada je shvatio da neće ući u igru, Ronaldo je nekoliko minuta prije kraja susreta teatralno otišao u svlačionicu i nije pričekao kraj susreta kako bi sa suigračima proslavio pobjedu. Njegov potez naišao je na niz osuda.

"Ovo je prvi put da mogu reći da sam razočaran njime. Inače ga podržavam, razumijem njegovu situaciju. Takav odlazak stvara sve što ne želimo u ovom trenutku. Znao je da će to biti za naslovnice," kazao je legendarni danski vratar Peter Schmeichel koji je osam godina nosio Unitedov dres. "Ne trebaju nam takva ometanja i to je razočaravajuće," dodao je za BBC Radio 5 Live.

Oglasio se i jedan od najboljih strijelaca u povijesti engleske reprezentacije Gary Lineker.

"Svi znamo kakav je sjajan igrač bio, ali otići s terena dvije minute prije završetka utakmice. Žao mi je, to je neprihvatljivo. To je jadno," rekao je Lineker.

'Razmaženo derište' i 'neprofesionalac'

Bivši igrač Aston Ville, a sada stručni komentator talkSporta Gabby Agbonlahor nazvao je Ronalda "razmaženim derištem", a bivši engleski reprezentativac i branič Manchester Cityja Micah Richards "neprofesionalcem".

"Da, Ronaldo je jedan od najboljih i zabio je 700 golova, ali ne možete ne poštovati svoje suigrače," smatra Agbonlahor.

Bivši igrač Leeds Uniteda, Manchester Cityja i engleske vrste Danny Mills rekao je za Sky Sports da Ronaldo ima problem s egom i 'misli da je veći od kluba'.

"To je apsolutna sramota. To je nepoštovanje prema momčadi, prema menadžeru, prema navijačima. Igrali su sjajno, vodili su 2-0, što im može zamjeriti. Da su gubili 2-0, to i dalje ne bi bilo u redu, ali ja bih to nekako razumio," smatra Mills.

Neki bi se i fizički obračunali

Bivši napadač Uniteda, Ville, Celtica i niza drugih klubova Dion Dublin poručio je kako bi Ronalda uhvatio za vrat.

"Vjerojatno bih ga uhvatio za vrat i pitao 'što to radiš?", rekao je Dublin dodavši: "To nije bilo u redu. Volim Ronalda, imam puno poštovanja prema njemu. Mislim da bi trebao dobivati ​​više minuta i mislim da može napraviti razliku više od većine. Međutim, igra još uvijek traje, tvoji suigrači još uvijek igraju."

Unitedov menadžer Erik ten Hag nije želio kvariti raspoloženje nakon najbolje predstave "Crvenih vragova" pod njegovim vodstvom.

"Danas ne obraćam pažnju. Sutra ćemo to riješiti. Želim zadržati fokus na ovoj momčadi. Bila je to veličanstvena igra svih igrača," poručio je Nizozemac. Ronaldo (37) je postigao 103 gola u Premier ligi za United, no ove sezone je započeo samo dvije prvenstvene utakmice.