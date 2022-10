U srijedu navečer sastali su se Manchester United i Tottenham u sklopu 12. kola Premier lige. Navijači na Old Traffordu s nestrpljenjem su iščekivali gostovanje momčad Antonija Contea u novom velikom derbiju engleskog nogometa, a na kraju su mogli biti presretni viđenim.

United je na kraju slavio 2:0, a strijelci su bili Fred i Bruno Fernandes. No, iako rezultat ne upućuje na to, ovo je bila jedna od najdominantnijih pobjeda Erika Ten Haga otkako je ovog ljeta postao trener Crvenih vragova. United je igrao baš kako je on zamislio, dominirao je nad svojim protivnikom i nizao šanse, a to jasno pokazuje podatak da su imali čak 28 udaraca na utakmici te da je najbolji pojedinac Spursa bio njihov vratar, Hugo Lloris.

Slavio je United protiv Liverpoola ove sezone, ali usudimo se reći kako je ovo bio Manchester kakvog Ten Hag želi voditi: Ofenzivan, razigran, dominantan... Napokon su se kockice na terenu posložile, ali ima nekih koje ne možete srediti ni s instrukcijama. Velika, dominantna pobjeda Uniteda ostala je u sjeni Cristiana Ronalda, koji nije odigrao ni sekunde na derbiju.

Što dalje?

Naime, portugalska superzvijezda pobjegla je u svlačionicu, odnosno prema tunelu, prije nego što je utakmica završila. Kolege s Otoka, točnije Daily Mail, ide toliko daleko pa pišu kako je čak napustio stadion prije kraja susreta. Nije ovo prvi put da Cristiano izražava nezadovoljstvo u Manchesteru, pogotovo jer mu novi trener ne daje prilike da igra. Istu stvar napravio je na prijateljskoj utakmici protiv Raya Vallecana uoči sezone, a nije tajna da je svim silama pokušavao napustiti Old Trafford.

Erik Ten Hag nakon susreta kratko je prokomentirao situaciju s Ronaldom, ali ostaje dojam da nije htio zasjeniti veliku pobjedu njegove momčadi.

"Vidio sam ga, ali nisam pričao s njim o tome. Raspravljat ćemo o tome, a sad slavimo pobjedu, ne želim pričati o toj situaciji. Sutra će se to riješiti, volio bi zadržati fokus na momčadi i sjajnoj predstavi 11 igrača i zamjena. Bila je ovo prava timska izvedba", zaključio je.

Problem Cristiana Ronalda u Unitedu iz kola u kolo postaje sve veći, a Ten Hag je sigurno svjestan tempirane bombe koju drži u svlačionici. Vjerujemo da će napraviti sve kako bi Portugalac napustio Manchester u siječnju, ali nameće se vrlo teško pitanje - Tko će mu pružiti sve uvjete koje želi, pogotovo nakon ovakvih problema u klubu u kojem se proslavio?