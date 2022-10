MAN UNITED DOBIO TOTTENHAM / Bijesni Ronaldo odjurio u svlačionicu prije kraja utakmice: 'Ne obraćam pažnju na to. Vidio sam ga, sutra ću se time baviti'

Manchester United je u srijedu navečer s 2:0 slavio u derbiju protiv Tottenhama, a možda i najbolju utakmicu velikana s Old Trafforda ove sezone Cristiano Ronaldo je odgledao s klupe. Odluka Erika Ten Haga da ga ostavi na klupi, najvećoj zvijezdi kluba nikako nije dobro sjela. Britanski tabloid Daily Mail piše kako je Portugalac je četiri minute prije kraja utakmice bijesan napustio travnjak i zaputio se u svlačionicu. Već je i ranije bilo govora o njegovom nezadovoljstvu zbog manjka minutaže, a sada je to još jednom jasno pokazao. Ten Hag ga je opet ostavio na klupi protiv Tottenhama nakon što se Ronaldo vratio u ekipu nakon nekog vremena koje je proveo na klupi. To ga je očito razljutilo pa je ekipu ostavio prije kraja susreta bez da je pobjedu proslavio sa suigračima i stručnim stožerom ili pak pozdravio navijače. Trener Uniteda Erik ten Hag, govoreći nakon utakmice, rekao je za Amazon Prime Video: "Ne obraćam pažnju na to. Vidio sam ga, sutra ću se time baviti, ne danas. Slavimo ovu pobjedu i moramo se oporaviti od ovoga u subotu." U derbiju 12. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester United je na Old Traffordu pobijedio Tottenham sa 2-0, a za goste je nastupio hrvatski reprezentativac Ivan Perišić. United je slavio sa 2-0, a najbolji igrač utakmice bio je gostujući vratar Hugo Lloris što možda i najbolje oslikava stanje na travnjaku Old Trafforda. Bio je to susret u kojem su "Crveni vragovi" apsolutno dominirali i pravo je čudo što nisu i uvjerljivije porazili Spurse. United je tijekom susreta uputio čak 28 udaraca, zabio je dva gola, još jedan mu je poništen zbog zaleđa, a domaći igrači su jednom pogodili i okvir gola. United je poveo u drugoj minuti nastavka, pucao je Fred, lopta je pogodila nekoga i promijenila smjer, prevarivši Huga Llorisa. U 69. minuti francuskog vratara je svladao i Bruno Fernandes lijepim udarcem s ruba kaznenog prostora. Portugalac je zabio i u 82. minuti, no njegov je pogodak poništen zbog zaleđa. Za goste je do 89. minute igrao Ivan Perišić. U srijedu su odigrane još četiri utakmice pri čemu su tri završile rezultatom 1-0, a jedna bez golova. Liverpool je minimalno pobijedio West Ham golom Darwina Nuneza u 22. minuti. Konstantinos Tsimikas je poslao dobru loptu u šesnaesterac, a Nunez je zabio glavom u desnu stranu gola. Nunez je mogao do gola i u 40. minuti, no pogodio je lijevu stativu. U samoj završnici prvog dijela gosti su mogli izjednačiti, no Jarrod Bowen nije realizirao kazneni udarac. Pucao je u lijevu stranu gola, ali je Alisson sjajno obranio. U drugom poluvremenu više nije bilo golova. Identičnim rezultatom je Newcastle United porazio Everton, a gol odluke zabio je Miguel Almiron u 31. minuti. Southampton je na gostovanju slavio protiv Bournemoutha golom Chea Adamsa u devetoj minuti. Jedini susret večeri bez golova bio je okršaj Brentforda i Chelsea. Za goste je od 15. minute zaigrao Mateo Kovačić koji je u 76. minuti opasno zaprijetio suparničkim vratima, ali je njegov udarac prošao nekoliko centimetara pored lijeve stative. U četvrtak su na rasporedu još dvije utakmice, sastaju se Fulham - Aston Villa, te Leicester City - Leeds United, dok je ogled Arsenala i Manchester Cityja odgođen. Na ljestvici vodi Arsenal sa 27 bodova ispred Manchester Cityja (23) i Tottenhama (23). Chelsea je četvrti sa 20 bodova, dok je United peti sa 19 bodova. REZULTATI 11. KOLA: Bournemouth - Southampton 0-1 (Adams 9) Brentford - Chelsea 0-0 Newcastle United - Everton 1-0 (Almiron 31) Liverpool - West Ham 1-0 (Nunez 22) Manchester United - Tottenham 2-0 (Fred 47, Fernandes 69) Utorak: Brighton - Nottingham Forest 0-0 Crystal Palace - Wolverhampton 2-1 (Eze 47, Zaha 71 / A. Traore 31) Četvrtak: Fulham - Aston Villa Leicester City - Leeds United Odgođeno: Arsenal - Manchester City LJESTVICA 1. Arsenal 10 9 0 1 24-10 27 2. Manchester City 10 7 2 1 33-10 23 3. Tottenham 11 7 2 2 22-12 23 4. Chelsea 10 6 2 2 15-10 20 5. Manchester United 10 6 1 3 15-15 19 6. Newcastle 11 4 6 1 18-9 18 7. Brighton 10 4 3 3 14-11 15 8. Liverpool 10 4 4 2 22-12 16 9. Brentford 11 3 5 3 18-17 14 10. Crystal Palace 10 3 4 3 12-13 13 11. Bournemouth 11 3 4 4 10-23 13 12. Fulham 10 3 3 4 16-20 12 13. West Ham 11 3 2 6 9-12 11 14. Southampton 11 3 2 6 10-18 11 15. Everton 11 2 4 5 8-12 10 16. Leeds 9 2 3 4 11-13 9 17. Aston Villa 10 2 3 5 7-13 9 18. Wolverhampton 11 2 3 6 5-14 9 19. Nottingham Forest 11 1 3 7 7-23 6 20. Leicester 10 1 2 7 15-24 5