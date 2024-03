Hrvatski nogometni savez predstavio je jučer u City Centeru East nove dresove hrvatske nogometne reprezentacije koje će Vatreni nositi u predstojećem ciklusu, koji uključuje i nadolazeće Europsko prvenstvo u Njemačkoj u lipnju i srpnju.

Najmlađih bilo najviše

Mnoštvo ljudi okupilo se na druženju sa hrvatskim nogometnim reprezentativcima. Tiho Orlić i Opća Opasnost zagrijali su razdragano mnoštvo među kojima je najviše bilo, a to je ono što najviše veseli - onih najmlađih.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Novi A dresovi Hrvatske.

Kako se trenutak dolaska Vatrenih približavao, tako je gužva bila sve veća i veća. U jednom trenutku, prilazi mjestu održavanja eventa, pozornici, bili su zakrčeni. Vladala je nesnosna gužva, pa smo se odlučili malo maknuti sa strane. Kao i tri mlada navijača. Primijetili smo ih kako se i oni sklanjaju na "sigurno". Jedan od njih trojice dobio je trening majicu s grbom HNS-a na prsima, jer je nastupio u kvizu na stageu malo ranije.

Svatko tko je u kvizu nastupio odgovorio je na nekoliko pitanja, pa voditelji i irganizatori priredbe nisu htjeli da neko dijete ostane zakinuto za nešto, pa su svi dobili prigodne trening majice. Pljesak na ideji i poštenju. Dječja srca ne smiju biti slomljena. Ovi su trenuci stvoreni i tu su upravo zbog navijača, onih najmlađih koji su reprezentativcima vide svoje idole, junake, gledaju ih kao Bogove...

Mali, ali veliki ljudi

Bili su nam jako simpatični ta trojica mladića. Baš pravi mali ljudi. Mali, ali opet nekako veliki. Nismo mogli, a da ne porazgovaramo s njima. Oni su Mateo, Patrik i Fran. Svi idu u osnovnu školu Jelkovec u isti sedmi razred. Školske su kolege i prijatelji koji su došli u City Centar sami još u 15.00 poslijepodne, dakle čak tri sata prije najavljenog početka eventa.

"Uvijek na ovakva događanja idemo sami. Obožavamo hrvatsku nogometnu reprezentaciju", gotovo istodobno, uzbuđeno govore 13-godišnjaci Mateo, Fran i Patrik.

Mateo je onaj dječak koji je dobio majicu kao nagradu za sudjelovanje u nagradnoj igri na stageu. Najdraži mu je igrač Mislav Oršić, a ovi novi dresovi nisu mu nešto. Ne samo njemu, nego svoj trojici...

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

"Nisu nam dresovi nešto. Oni su prije bili bolji jer su imali puno više detalja i lijepše su izgledali. Ovaj novi glavni dres Vatrenih ima samo osam velikih kockica. Ovaj novi glavni dres nema toliko prepoznatljive kockice", slažu se dečki. Patriku je najdraži igrač Luka Modrić, kao i Franu. Sva trojica imaju neki dres Hrvatske od prije, s tim da Mateo ima i Oršićev iz Dinama potpisan. Patrik će s roditeljima, kako nam je rekao, na dvije utakmice.

"Mislimo da će Hrvatska odigrati dobar turnir u Njemačkoj, nadamo se prolasku u nokaut fazu. Jedva čekamo da Euro počne. Pa, tko će to sve dočekati", govori nam Fran, dok se Mateo spretno ubacio, poput Pašalića kad se ubaci, utrči u prostor iza suparničke obrane.

'Kud ćeš bolje veselit se zbog Hrvatske, a kraj je škole'

"I ja sam mislio da bi mogao ići na EP, ali na kraju ne idem. Bit će to dobro sve s Hrvatskom. Kako smo Talijane dobivali prije, nikad nas nisu dobili, dobit ćemo ih i sad, a Španjolci su nas posljednji put u finalu Lige nacija dobili na penale, na sreću. I njih bi trebali dobiti. A Albanija... što bude, bit će", simpatično, profesionalno, znalački nam je odgovorio Mateo.

Patrik je onda rekao:

"Mislim da će Hrvatska odigrati dobro".

Fran je završio:

"Nadam se da ćemo uspjeti i da ćemo se veseliti. Kud ćeš bolje, a još kraj škole".

Patrik je dodao, priča s klincima je otišla nekako u tom smjeru golmana, jako zrelo kako Dominik Livaković nije zaslužio da ga se napada u Turskoj. Fenerbahče je u nedjeljnom kaotičnom derbiju turske lige u gostima s 3:2 svladao Trabzonspor. Susret je obilježio nezapamćeni kaosu samoj završnici, ali i kraj susreta tijekom kojeg je hrvatski vratar Dominik Livaković pogođen nepoznatim predmetom u glavu, a potom i udaren šakom u glavu od strane domaćeg navijača.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

"Ne, Dominik Livaković to nije zaslužio. On je mlad čovjek", oduševio nas je zrelošću Patrik. Pametniji je mali nego brojni odrasli ljudi...

Većini s kojim smo razgovarali novi kockasti dresovi nisu nešto

Kad smo završili razgovor ugodni sa spomenutim dečkima, malo smo porazgovarali, ispipali bilo nacije - kako okupljeni ljudi, roditelji, staro i mlado, dišu što se tiče novih dresova. Većini ovi novi A dresovi i nisu nešto.

"Meni su najljepši bili oni s Eura 2016., kad su imali dresove kao na zastavi. Uz to, tad je hrvatska nogometna reprezentacija igrala najbolji nogomet, samo nismo imali sreće. Što se tiče novih dresova za ovaj njemački Euro, plava varijanta mi je super. Dosta podsjeća na 2016.", rekao nam je 32-godišnji Goran iz zagrebačke Trnave.

Tomislav iz Dubrave, 38 - godišnji tata jednog mladog dečka koji mu je sjedio oko vrata i nestrpljivo čekao dolazak Vatrenih, tvrdi kako je stari dres Hrvatske ljepši nego ovaj novi...

"Vizualno mi je ljepši, ima manje detalja, otvorenije su i šire kockice, prozračnije i šire su crveno-bijele plohe".

Nismo samo razgovarali s dečkima, nego i sa curama. Mirela je navijačica Hrvatske u 50-etima. Nismo ju pitali za godine jer se to ženu ne pita. Čisto naša pretpostavka. Na sebi je imala dres Hrvatske koji je dobila davno, još tamo 2005.

'Kockice trebaju biti više i jače izražene'

"Evo vidite, ovakav kakav ja na sebi imam, s više jasnijih kockica, e takav mi je najljepši. Kockice su jasnije izražene, a mi smo po tome prepoznatljivi u svijetu", istanula je Mirela.

U trenutku razgovora s gospođom Mirelom, do nje je došao gospodin isto u 50-etima, bliže 60. Na sebi je imao duksu Opće opasnosti. Odmah smo se skompali. Malo smo porazgovarali s njim i saznali da se radi o branitelju, pripadniku, ni manje, ni više, nego slavne postrojbe specijalne policije ATJ Lučko. On je Vladimir Sabol, ima 58. godina, dolazi iz Čakovca i ima cca 200 koncerata sa Općom opasnosti. Njihov je najveći obožavatelj. Istinski roker. Svi srcem i dušom svojom. Baš brije taj rokerski đir.

"Prijatelj sam s njima. Dečki su fantatsični, obožavam ih. Znam s njima na aftere zaružiti nakon koncerata do 5 sati ujutro, bilo je takvih situacija", otkriva nam ponosno Vladimir, inače stari navijač Varteksa...

Vladimir Sabol: 'Kad se branila domovina, kockasti dresovi bili su najprepoznatljivi motiv hrvatske države'

"Meni su ovi novi dresovi odlični, ali meni su najbolji i najdraži oni prvi kockasti, one prve kockice koje su se provlačile kroz 90-ete", odmah nam je dao do znanja Vladimir. Naravno, tu se radi o nečem što u njegovom životu ima posebno značenje. Kad je on, zajedno s brojnim hrvatskim mladićima branio domovinu od velikosrpske agresije...

"Upravo to. Nama svima su ti kockasti dresovi bili najprepoznatljivi motiv hrvatske države koja se tada branila i stvarala, uz hrvatsku trobojnicu. Evo, bliži se krvavi uskrs, bio sam na Plitvicama tad i za mene je to, kao i za sve koji su bili tamo, taj dan prilično emotivan. Znate, Plitvice nisu samo taj jedan dan godišnje, kad se prisjećamo smrti hrvatskog sina, našeg suborca i brata Josipa Jovića. Za nas koji smo bli na Plitvicama, Plitvice su svaki dan, svakog dana se sjećamo i oplakujemo prvu žrtvu hrvatskog naroda. Kad političati pompozno dođu na Plitvice, te je samo prikazivanje i predstava za javnost."

Zamolili smo ga da nam malo više približi što za njega znači hrvatska nogometna reprezentacija i kakve se emocije bude u njemu kad Vatreni istrče na travnjak?

"Sad kad me to pitate, reći ću vam ovo - hrvatska nogometna reprezentacija, ti početni uspjesi Vatrenih tih ratnih, ali ponosnih godina, ona pobjeda nad Italijom u Palermu 1994. ili kad je Hrvatska srušila Španjolsku na njihovom terenu u Valenciji 2-0, to nas je dizalo u rovovima. Jest da je to sa Španjolcima u Valenciji bila prijateljska utakmica, ali nama je to bilo kao EP ili SP. Sve pobjede. Od 1991. do 1995., početni mini uspjesi, utakmice hrvatske nogometne reprezentacije, nas je to diglo. Uspjesi su počeli, doduše, 1998. ali Hrvatska s eprdstavila nogometnom svijetu već 1996. na EP-u u Engleskoj. Zato mi nisu jasni oni koji žele sabotirati hrvatsku nogometnu reprezentaciju, tj oni događaji od prije. Ne želim puno lametirati o tome, samo ću reći da nas takve stvari, mene, a vjerujem i ostale hrvatske branitelje, jako smeta to. Borbu protiv HNS-a shvaćam, ali ne i sabotažu reprezentativaca. Hvala Bogu, toga više nema, nadamo se. Za sve je to kriva samo i isključivo politika, ona razdvaja Hrvatsku na dva dijela. Politika, nogomet, navijači, te tri stvari stavi u jedan lonac i dobit ćeš bure baruta".

Mlade mame, djevojke, žene i supruge vrištale zbog Joška Gvardiola

Taman su tada negdje na stage došli Vatreni. Ne znamo jesu li više bili oduševljeni klinci ili njihove mame, koje su uzdisale i vrištale kao na koncertu za Joškom Gvardiolom. Kad je Jole predstavljen, mlade mame, ali i ostale žene koje su odjednom počele sjajiti kao svijetlo u mraku, počele vrištati. Čudi nas da neki grudnjak nije doletio na stego Joletu. Aj zamislite, hrpa klinaca, mladih, a lete ženski grudnjaci. Bez obzira na broj. Pokraj vašeg novinara stajala je jedna mlada mama s klincem. Možda ako ima 25 godina. Dijete je malo. Malo dalje od nje, primjetili smo ih ranije još, stajao je njezin suprug vjerojatno. Ta mlada mama ni manje, ni više, govoreći svom sinu, dobaci:

"Evo ljubavi i Joška Gvardiola, vidiš ga.. mljac. "

Nije bila jedina mlada mama, djevojka i žena koja je tamo mljackala na Joleta. Sreli smo i dvije mlade djevojke. Gabrijelu i Luciju. I njima je Joško Gvardiol zgodan nogometaš. Ne znamo je li im sad i najljepši, ali znamo koji dres Hrvatske im je vizualno bolji...

"Ovaj novi A dres nam je preobičan. Malo je kockica. Tamniji plavi mi je bolji", navodi nam Gabrijela. Lucija se slaže s njom i dodaje:

"Nedostaje više kockica u svakom slučaju na ovom glavnom dresu. Nama su najljepši bili crni iz Rusije".

