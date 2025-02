Zemljo, otvori se! Slavnom Talijanu pukle hlače na jednom od najvećih svjetskih derbija

U 25. kolu Serie A u Torinu je odigran Derby d'Italia. Slavio je Juventus 1:0 i tako se približio vrhu poretka, dok je Inter propustio iskoristiti kiks Napolija koji je u subotu na Olimpicu remizirao protiv Lazija te zasjesti na prvo mjesto.

Zanimljivo, Derbi Italije odlučen je golom sina trenera Milana, Conceicaa u 74. minuti, no još je jedna situacija obilježila najveću talijansku utakmicu.

Nakon posljednjeg zvižduka Marianija bio je vidljiv bijes Nerazzurra dok su izlazili s terena. Propuštena prilika i neke hlače za baciti. Barem za Simonea Inzaghija.

Nitko to nije primijetio uživo, no video objavljen na društvenim mrežama odmah je postao viralan. Simone Inzaghi je, naime, snimljen kako daje upute svojim igračima na boku s primjetnom poderotinom na lijevoj nogavici hlača. Razlog još uvijek nije poznat, no fotografija je izazvala salve smijeha na društvenim mrežama.

