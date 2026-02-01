Osijek prekinuo mukotrpan niz: Sopić u svom stilu – 'Grenland nam je pao s leđa'

U nedjeljnom susretu 20. kola HNL-a Osijek je na domaćem terenu, Opus Areni, prekinuo dug niz poraza i svladao prvaka Rijeku minimalnim rezultatom 1-0. Jedini pogodak postigao je Samuel Akere u 27. minuti nakon asistencija Borna Karačića i Matkovića, donoseći Bijelo-plavima prvu ligašku pobjedu još od rujna prošle godine.

Iako je Rijeka dominirala posjedom u prvom dijelu i stvarala prilike, Osijek je uspješno kontrolirao rezultat te sačuvao prednost do posljednjeg sučevog zvižduka.

Nakon utakmice za Maxsport, trener domaćih Željko Sopić nije krio zadovoljstvo:

"Ma, Grenland nam je pao s leđa… Znate kakva je situacija kada jedan Borna Barišić, koji ima gotovo 600 utakmica, gotovo nije zaplakao. Ovo je mali korak na putu kamo želimo ići."

Sopić je pritom dodao i da je pobjeda i mali poklon za klupskog glasnogovornika:

"Ovo je pobjeda za našeg Mihu (Mario Mihić, nap. a.) koji sutra slavi rođendan, a ovo mu je naš poklon… Sve što imaš, ostaviš na terenu, a mora te malo i sreća pomaziti. Ponosan sam na igrače kako su odgovorili."

S druge strane, trener Rijeke, Victor Sanchez, priznao je da njegova momčad iz ovog poraza može izvući pouke:

"Odigrali smo dva različita poluvremena. U prvom smo primili gol iako smo kontrolirali igru, imali dosta ubačaja s bokova, ali nismo bili dovoljno precizni da ugrozimo gol Osijeka. U drugom poluvremenu Osijek nam nije dopustio kontinuitet u posjedu.

POGLEDAJTE VIDEO: El Pistolero u emisiji otkrio koliko je Dagur zaslužan za uspjeh ove momčadi