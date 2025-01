Bivši trener Dinama i Hajduka radi odličan posao u Rumunjskoj. Stigla nagrada: 'Potpisao sam...'

Željko Kopić radi odličan posao u Dinamu iz Bukurešta. Prije nekoliko dana turski su mediji plasirali priču kako je za Kopića zainteresiran Antalyaspor jer hrvatskom treneru istječe ugovor s rumunjskim klubom na kraju sezone.

Te priče su sada demantirane jer Željko Kopić potpisuje s Dinamom do ljeta 2028. godine. Kopić nam je kratko javio da potpisuje novi ugovor i na tome mu čestitamo. Nagrada je to za odličan posao koji Kopić radi u bukureštanskom klubu. Kopić je stigao u Dinamo krajem 2023. godine. Spasio je Dinamo od ispadanja, a ove sezone gura odlično u prvenstvu. Dinamo je u 21 utakmici sezone upisao samo tri poraza. Uz to, momčad hrvatskog trenera je upisala 9 pobjeda i 9 remija i s 36 bodova na trećem je mjestu ljestvice, samo bod iza vodeće Universitatee iz Cluja. Na drugom mjestu je FCSB, Dinamov gradski rival koji također ima bod više od Kopićeve momčadi. Nakon 30 kola liga se dijeli na dva dijela, a prvih šest momčadi borit će se za titulu.

Željko Kopić je trenirao i Hajduk i Dinamo, a u HNL-u je vodio Lučko, Cibaliju, Zagreb i Slaven Belupo. Između Hajduka i Dinama je bio u ciparskom Pafosu. Nakon Dinama, kratko je bio u Botevu iz Plovdiva, a u Bukureštu živi možda i najbolje dane svoje trenerske karijere. Navijači ga obožavaju jer je uzdignuo klub, sada je potpisao novi ugovor i može nastaviti s poslom i borbom za titulu u rumunjskoj ligi.

