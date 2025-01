Istra predstavila tri pojačanja: 'Sva trojica su reprezentativci svojih zemalja'

Sportski direktor Istre, Saša Bjelanović predstavio je pojačanja u redovima zeleno-žutih. Na konferenciji za medije predstavljeni su Logi Robertsson, Stipe Ukich te Vinko Rozić.

"Nastavljamo na tragu dosadašnje prakse, dovodimo mlade, talentirane i razvojne igrače za koje smatramo da u bližoj budućnosti mogu biti nosioci igre kod nas. Radi se o svakako jako zanimljivim profilima, na kraju krajeva, svi su mladi reprezentativci svojih zemalja. Trebat će im neko vrijeme za aklimatizaciju i navikavanje, ipak dolaze s različitih krajeva svijeta, osim Vinka, trebaju se naviknuti na novu sredinu i kulturu. Sva trojica će vjerujem vrlo brzo pokazati svoju vrijednost i o kojima će se vrlo brzo vrlo pozitivno govoriti", rekao je Bjelanović pa nastavio:

"Logi je moderan vezni igrač, box to box, jako mlad je debitirao u islandskoj ligi, iako ima tek dvadeset godina već ima puno seniorskih utakmica u nogama, kapetan je mlade reprezentacije. Nije bilo lako takvog igrača dovesti u Hrvatsku, Island je ipak puno bliži skandinavskim ligama, no uspjeli smo i sretni smo što je s nama. Veliki profesionalac, ima sjevernjački mentalitet rada i mislim da ćemo s njim dobiti dugoročno kvalitetnog igrača u veznom redu. Što se tiče Stipe, također nije bilo lako dovesti igrača s drugog kraja svijeta. Porijeklom je iz Hrvatske, no cijeli život živio je na Novom Zelandu. Ima izuzetne kvalitete, mlad je igrač, s njim ćemo sigurno ići polako bez velikog pritiska. Pozicijski igra krilo, a može pokriti još neke pozicije u napadu, mislim da ćemo s njim puno dobiti. Tu je i Vinko, koji je kroz omladinsku školu bio član Hajduka, pa Dinama, igrao je i u mlađim selekcijama hrvatskih reprezentacija, nakon toga i u bosanskoj ligi. S njim smo dobili onaj profil kakav smo tražili, mladog potentnog igrača, koji može igrati na obje pozicije, kao krilni napadač i druga špica po potrebi."

Medijima su se obratili i sami igrači.

"Jako sam uzbuđen zbog ove odluke i vrlo zahvalan što sam ovdje. Stvarno se veselim početku sezone i svemu što donosi. Dolazak u Hrvatsku je veliki korak za mene, hrvatska liga je na visokoj razini, trebam se prilagoditi. Mislim da sam prvi igrač s Islanda ovdje, drago mi je upoznati drugačiju kulturu i ligu, uzbuđen sam zbog ovog koraka. Jučer smo odigrali utakmicu s Mariborom, odigrao sam neke minute. Sviđaju mi se ideje igre trenera, nadam se da ćemo kao ekipa ostvariti dobre rezultate", rekao je Logi Robertsson.

"Uzbuđen sam što sam dio NK Istra 1961. Upoznao sam se sa suigračima, svi su odlični dečki, lijepo su me prihvatili od starta što je izvrstan osjećaj. Dolazim s drugog kraja svijeta, to je velik korak za mene, stoga je dobar osjećaj biti prihvaćen. Vjerujem da nas očekuje puno lijepih stvari u nastavku sezone, nadam se da ću dobiti priliku zaigrati i prikupiti što više minuta", rekao je Stipe Ukich.

"Za sada sam jako zadovoljan što sam došao u Istru, čim se pojavila ta opcija nisam puno razmišljao, odmah sam htio da se krene u realizaciju. Imao sam veliku želju doći i veselim se svemu što dolazi. Atmosfera u ekipi je odlična, svi su momci super, a neke znam i od prije. Trebat će mi još malo vremena za prilagodbu jer sam tu tek 5-6 dana, ali mislim da sam korektno odigrao za prvu pripremnu utakmicu", rekao je Vinko Rozić.

