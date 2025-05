Zašto se u HNL-u sve utakmice posljednjeg kola ne igraju u istom terminu?

U nedjelju ćemo dobiti konačnu odluku o tome tko će biti prvak Hrvatske za sezonu 2024./25. Nakon napornih i nikad zanimljivijih 35 kola sve će se svesti na posljednjih 90 minuta sezone u kojima tri ekipe imaju šanse osvojiti naslov.

Ipak, to nije sve što nas čeka u posljednjem kolu. Ono će odlučiti i o četvrtom mjestu koje bi moglo voditi u kvalifikacije za europska natjecanja. To će reći da od pet utakmica posljednjeg kola, samo jedna nema rezultatski značaj, to jest ima, ali ne u tom obujmu. Riječ je o utakmici Gorice i Lokomotive koja će odlučiti o osmom mjestu ljestvice. Unatoč tome, preostale četiri utakmice ne igraju se u isto vrijeme.

Sigurno nekako možemo nabaviti još jedan VAR sustav

U isto vrijeme, u nedjelju od 17 sati, igrat će tri pretendenta na titulu, a dvije od te tri utakmice tiču se i Europe jer Varaždin gostuje u Zagrebu, a Slaven koji je bod iza, gostuje na Rujevici. Treća momčad koja ima prilike doći do četvrtog mjesta jest Istra 1961 koja ima dva boda manje od Varaždina, a svoju utakmicu posljednjeg kola igrat će u petak protiv Osijeka koji je sigurno sedmi.

Zašto se onda i ta utakmica ne igra u petak u 17 sati kada izravno utječe na borbu za četvrto mjesto? Službeni odgovor ne znamo, ali vrlo vjerojatno se radi o VAR-u, odnosno činjenici da HNS raspolaže s tri VAR sustava. Tako se iz kuće hrvatskog nogometa nisu odlučili za kupnju ili posudbu još jednog VAR sustava već su jednostavno narušili čitav legitimitet natjecanja i gurnuli jednu važnu utakmicu dva dana ranije.

Dok se u većini normalnih zemalja Europe, sve utakmice posljednjeg kola igraju u isto vrijeme, ili barem sve koje odlučuju o nečemu, kod nas je to nemoguće. Tako će nikad zanimljiviji HNL dobiti još jednu mrlju za kraj.

