Zašto pobogu Taylor Swift pjeva o Real Madridu? Travis Kelce igra drugačiji nogomet

Američka pjevačica Taylor Swift predstavila je svoj novi album "The life of a Showgirl", koji se sastoji od 12 pjesama i objavljen je rano u petak ujutro. Riječ je o novom djelu ispunjenom osobnim ispovijestima i intenzivno emocionalnom kronikom.

Neke pjesme referiraju se na njezin trenutni odnos sa zvijezdom NFL-a Travisom Kelceom, iako to nije jedina aluzija na svijet sporta. U pjesmi Wi$h Li$t, pennsylvanijska umjetnica spominje poznati španjolski klub Real Madrid.

"Žele tu slobodu, život izvan mreže. Žele ta tri psa koja zovu svojom djecom. I taj dobar surf, bez licemjera. Žele sve. Žele ugovor s Real Madridom", stoji u tekstu pjesme. 'Kraljevska' momčad pojavljuje se kao svojevrsni simbol prestiža i luksuza.

Swift je već zauzela središnju pozornicu u španjolskoj prijestolnici svojim koncertom na stadionu Santiago Bernabéu u svibnju 2024., prije nego što je nekoliko planiranih nastupa tamo moralo biti otkazano zbog problema sa zvučnom izolacijom mjesta održavanja.

Prestiž i luksuz

Pitali smo i Chat GPT zašto pobogu Taylor Swift pjeva o Real Madridu.

"Rečenica je metaforična - koristi "ugovor s Real Madridom" kao primjer nečega prestižnog i vrlo poželjnog, što odražava ono što ljudi "žele" ili o čemu sanjaju. To nije doslovno, već samo kulturna referenca na globalno poznati nogometni klub kako bi se evocirao status, ambicija, poželjnost."

Dobar odgovor, Chate.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Capan za RTL Danas: 'Ovako se treba protiv Maccabija'