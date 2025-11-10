Zar je on igrao u Premier ligi? Pogledajte kako je ova nekadašnja zvijezda izvela udarac iz kuta

Bivša zvijezda Newcastle Uniteda Papiss Cissé doživio je 30 sekundi poniženja kakvih mu se u profesionalnoj karijeri nikada nije dogodilo. Naime, kako piše The Sun, dok je Cissé igrao utakmicu u "seoskoj ligi", promašio je penal, nakon čega je odbijanac napucao u vratnicu pa izveo jedan od najgorih kornera ikada.

Cissé sada igra nogomet u "seoskoj ligi" u Engleskoj za Wythenshawe FC Vets u Cheshire Veterans Football League. Njegova momčad je puna bivših profesionalaca iz Premier lige, uključujući Stephena Irelanda, Joleona Lescotta i Georgea Boyda. Wythenshawe bez iznenađenja dominira svojom ligom i u nedjelju su deklasirali South Liverpool s 13:0, a Cissé je postigao šest golova samo u drugom poluvremenu. Međutim, nije sve išlo dobro za 40-godišnjeg napadača jer je doživio šokantnih 30 sekundi snimljenih kamerom. Počeo je uzimati penal, no njegov slabi udarac je obranjen, potom je pokušao zabiti odbijenu loptu, što također nije uspio.

Former Newcastle forward Papiss Cisse now plays Sunday League football.



Today, he missed a penalty, hit the post from the rebound and then took a corner that went straight out.



Superb 👏🤣pic.twitter.com/YITaNB8oK0 — george (@StokeyyG2) November 9, 2025

Zatim je Cissé otišao izvesti udarac iz kuta koji se, umjesto u glavu suigrača, našao na vratnici. Lopta nije niti dotaknula tlo, a opasnost je nestala prije nego što je došla do šestnaesterca. Jedan korisnik X platforme koji je gledao snimku online rekao je: "To je najgori korner koji sam ikad vidio." Cissé je ipak na kraju imao posljednju riječ jer je njegova momčad postala uvjerljiv pobjednik, a on je postigao šest golova po drugi put ove sezone. U pobjedi 6:2 protiv Collegiate Old Boysa prije tri tjedna, Cissé je zabio svaki gol svoje momčadi. Cissé je napustio Newcastle 2016. godine i pridružio se kineskom klubu Shandong Luneng Taishan prije nego što je prešao u Alanyaspor u Turskoj. Proveo je godinu dana u Fenerbahçeu i još jednu u Caykuru Rizesporu prije nego što je završio svoju profesionalnu karijeru u Aimensu u francuskoj drugoj ligi. U karijeri je senegalski napadač zabio više od 200 golova, uključujući 37 u Premier ligi, od kojih je 13 postigao u svojih prvih 14 nastupa nakon senzacionalnog transfera 2012. godine. Za senegalsku reprezentaciju zabio je 16 golova u 32 nastupa.

