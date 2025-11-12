Tomašević odabrao izvođača radova za 'projekt desetljeća'. Maksimir će rušiti Slavonci

Grad Zagreb odabrao je zajednicu ponuditelja EURCO d.d. iz Vinkovaca i RESPECT-ING d.o.o. iz Osijeka za izradu projekta uklanjanja stadiona Maksimir.

Njihova je ponuda, vrijedna 27.777,78 eura s PDV-om, gotovo četiri puta niža od procijenjene vrijednosti od 100.000 eura bez PDV-a. Odluku o odabiru donio je 15. listopada zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nakon što je na javni natječaj pristiglo pet ponuda. Potvrda kome je pripao projekt objavljena je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske u srijedu. Zbog cijene koja je za više od 70 % manja od procjenjenih troškova, Grad Zagreb je od zajednice ponuditelja zatražio službeno objašnjenje, koje su EURCO i RESPECT-ING pravodobno dostavili, nakon čega je njihova ponuda prihvaćena. Na natječaj su se prijavili i zagrebački Institut IGH (97.125 eura), Eptisa Adria (58.750 eura), Smagra (85.000 eura) te zajednica predvođena riječkim I.T.T.-om (63.960 eura). Nakon odluke o odabiru, Grad je primijenio zakonski rok mirovanja od deset dana, u kojem su konkurenti mogli podnijeti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Slavonske tvrtke sada moraju u roku od tri mjeseca izraditi sveobuhvatan projekt uklanjanja objekta površine oko 50.000 četvornih metara, koji mora uključiti metodu rušenja, plan zaštite okolnih zgrada i infrastrukture, plan gospodarenja otpadom te protokole za izvođače radova.

Posebna se pažnja mora posvetiti zaštiti Maksimirske ceste i gustog naselja ispod južne tribine, kao i sigurnom uklanjanju kotlovnica, električnih pogona i spremnika plina ispod istočne tribine. EURCO će izraditi glavninu dokumentacije i projekt rušenja (85 posto ugovora), dok će RESPECT-ING biti zadužen za pripremu dijela dokumentacije (5 posto). Preostalih 10 posto otpada na podugovaratelje: Consilium Electra za elektrotehničke i Imep za strojarske dijelove. Njih će Grad Zagreb platiti izravno. Rušenje Maksimirskog stadiona trebalo bi početi nakon izgradnje stadiona u Kranjčevićevoj ulici, za što je planirani rok 2027, dok bi Dinamo i Hrvatska nogometna reprezentacija u novi dom trebali useliti 2029./30.

