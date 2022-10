U dvoboju 9. kola Primere Atletico Madrid je slavio u Bilbaou kod Atletica s 1-0 i probio se na treće mjesto tablice.

Hrvatski golman Ivo Grbić po četvrti je put sinoć stao na vrata Atletico Madrida kada je u 69. minuti zamijenio na vratima Jana Oblaka zbog potresa mozga.

Iako se u prvi mah mislilo da se radi samo o ozljedi ramena, španjolski mediji prenijeli su izjavu Diega Simeonea u kojoj je trener Atletica otkrio da se Oblak nije sjećao ničega.

Grbić obranio dvije velike prilike domaćina

"Je, bila je trauma ramena, ali i potres mozga. Liječnici su mi rekli da se ne sjeća niti jednog detalja s utakmice. Nisam razgovarao s njim nakon dvoboja, rečeno mi je da je odmah podvrgnut neurološkim pretragama i da nema znakova nekih poremećaja", rekao je Simeone.

Dobivenu priliku je Grbić iskoristio sjajno. Lijepo je obranio dvije velike prilike domaćina i tako Atleticu spasio pobjedu 1:0 kojom je upravo Atleticu uzeo treće mjesto.

Simeone mu se naklonio

Trener Diego Simeone naklonio mu se nakon utakmice. "Grbić je bio igrač odluke. Ono što je pokazao nakon ulaska u igru je veličanstveno. Jako sam sretan zbog njega jer moram vam ispričati kako je on divan dečko. Taj momak je primjer skromnog, poniznog radnika punog poštovanja i žudnje za učenjem.

Ponavljam, bio je igrač odluke i to na ovako teškom gostovanju i vrućem terenu. Tijekom žestoke ofenzive Atletica, kada se činilo da nam je u kaznenom prostoru neprekidno po sto njihovih igrača, on je oduševljavao odličnim obranama, ali i mirnoćom. Grbić je živi primjer da vam se, ako se držite one slavne fraze 'rad, rad i samo rad' na kraju to vrati i isplati."

