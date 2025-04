Kakav spektakl u Francuskoj: Golman Ligue 1 zaradio je čistu desetku

Petak navečer u francuskom prvenstvu donio je izvanredan individualni podvig između stativa — onaj koji se rijetko viđa čak i među napadačima, a gotovo nikad među čuvarima mreže. U susretu 29. kola Ligue 1, Reims je slavio na gostovanju kod Lensa s 2-0, no nije to pokupilo oduševljenje publike - bio je to njihov vratar Yehvann Diouf, iako nije bio strijelac nijednog pogotka.

Premda je dvostruki strijelac bio Keito Nakamura, svu je pozornost ukrao Diouf svojim briljantnim nastupom koji mu je priskrbio nevjerojatnu čistu desetku od strane statističke platforme Sofascore. Ovakva ocjena gotovo je nečuvena, osobito kada je riječ o igračima koji stoje između vratnica.

Dvadesetpetogodišnji čuvar mreže prikupio je čak 14 obrana, od čega čak deset udaraca koji su išli unutar kaznenog prostora – brojka kakva nije zabilježena u francuskom prvenstvu u posljednjih deset godina. Još impresivnije, niti u ostalim Ligama petica nije viđena takva golmanska izvedba još od kolovoza 2022.

Diouf je član Reimsa od 2020. godine, a prije toga je branio boje Troyesa. Iako je bio član omladinskih sastava francuske reprezentacije, nikada nije dobio priliku u A-selekciji. Zbog toga se odlučio za promjenu reprezentacije – i to zahvaljujući svojoj obiteljskoj povezanosti. Iako je preko majčine strane mogao nastupati za Poljsku, u ožujku ove godine prihvatio je poziv Senegala, domovine svoga oca.

Ovom predstavom ne samo da je zasjenio sve na terenu, već je poslao i jasnu poruku da Senegal u njemu ima vrhunskog kandidata za broj jedan među vratnicama u budućnosti.