Xabi Alonso govorio o Gonzalu Garciji: 'Ne dobiva ono što vjerojatno zaslužuje'

U jeku rezultatske krize i uoči ključnog prvenstvenog gostovanja kod Athletic Bilbaa, trener Real Madrida Xabi Alonso našao se pod velikim pritiskom medija i javnosti. Nakon tri uzastopna remija u La Ligi, svako pitanje na konferenciji za medije nosilo je dodatnu težinu. Ipak, kada je razgovor skrenuo na status mladog napadača Gonzala Garcíje, Alonsov ton se promijenio, otkrivajući jasan plan i veliko povjerenje u 21-godišnjaka unatoč njegovoj skromnoj minutaži.

Mbappé kao ključni faktor

Gonzalo García, igrač koji je eksplodirao na Svjetskom klupskom prvenstvu u ljeto 2025. godine postigavši četiri gola, ove sezone dobiva prilike na kapaljku. Upisao je tek 96 minuta u prvenstvu i 11 u Ligi prvaka. Na novinarsko pitanje o razlozima takvog statusa, Alonso je ponudio iskren i direktan odgovor.

"Njegov nastup na Svjetskom klupskom prvenstvu bio je spektakularan. Igrao je na vrlo visokoj razini i postizao golove", započeo je Alonso, priznavši očito: "Sada ne dobiva sve minute koje vjerojatno zaslužuje."

Međutim, odmah je pojasnio kontekst situacije. "Stvar je u tome da Kylian Mbappé nije bio na Svjetskom klupskom prvenstvu, a sada je tu i također igra spektakularno. To je realnost." Unatoč žestokoj konkurenciji, Alonso je naglasio kvalitete koje iznimno cijeni kod mladog napadača. "Gonzalo je vrlo inteligentan; zna gdje se nalazi, razumije zahtjeve kluba i uvijek je spreman. Trebamo ga."

Blokada transfera i usporedba s Raúlom

Alonsove riječi nisu samo kurtoazne izjave za medije. Njegovo povjerenje u Garcíju očitovalo se i u ključnim odlukama iza kulisa. Tijekom studenog, brojni klubovi iz engleske Premier lige, predvođeni Leeds Unitedom, pokazali su ozbiljan interes za dovođenje mladog Španjolca. Real Madrid je navodno bio spreman razmotriti ponude od oko 20 milijuna eura kako bi igraču osigurao redovite nastupe.

Gonzalo García: Real Madrid gem.



Gonzalo García Torres, born on March 24, 2004, in Madrid, Spain, is a promising centre-forward who has emerged as one of Real Madrid's most exciting homegrown talents.



Standing at 1.82 meters tall and capable of playing with both feet, he… pic.twitter.com/udunMc420R — Emmanuel Ugezi (@Emmanuelugezi) October 15, 2025

Prema izvještajima španjolskih medija, upravo je Xabi Alonso bio taj koji je stopirao bilo kakvu mogućnost odlaska, bilo da se radilo o posudbi ili trajnom transferu. Prekretnica je navodno bio Garcíjin nastup za španjolsku U-21 reprezentaciju, koji je konačno uvjerio Alonsa da si ne može priuštiti gubitak takvog golgetera. Trener je, kako se navodi, obećao Garcíji veću ulogu i više minuta u nadolazećim utakmicama, shvaćajući da mu je za borbu na dva fronta potreban svaki kvalitetan igrač.

