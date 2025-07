West Ham odbio vrlo izdašnu ponudu Spursa za sjajnog Ganca: Chelsea pomno prati situaciju

Ganski nogometni reprezentativac Mohammed Kudus na meti je mnogih klubova koji bi ga željeli dovesti, ali West Ham United je, do sada, odbio sve ponude, uključujući posljednju koju je poslao Tottenham Hotspur, čija je vrijednost bila 50 milijuna funti (oko 58 milijuna eura).

No, pregovori su još uvijek otvoreni, a ni ponuđača ne manjka.

Prema dobro informiranom izvoru, najmanje šest vrhunskih klubova se u proteklim tjednima raspitivalo za mogućnost transfera ganskog nogometaša, objavio je BBC. Među njima je i drugi West Hamov gradski suparnik Chelsea.

