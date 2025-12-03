Nizozemska legenda zavapila: 'Nogomet kakav sam ja igrao je prošlost, danas ne postoji takva ekipa'

Bivši nizozemski nogometaš Wesley Sneijder (41) u razgovoru za španjolsku Marcu proglasio je Portugal, Španjolsku, Francusku i Brazil najvećim favoritima nadolazećeg Svjetskog prvenstva.

"Ako moram odabrati četiri momčadi za polufinale to su Portugal, Španjolska, Francuska i Brazil. Konkurencija je sada puno jača. Svi su tako blizu. Bit će ludo. Engleska također ima nevjerojatnu momčad. Baš kao i Nizozemska. Možda se i Njemačka vrati na pravi put, tko zna?

Sneijder je tijekom karijere igrao za Ajax, Real Madrid, Inter, Galatasaray, Nicu i Al-Gharafu. Osvojio je 19 klupskih trofeja, pri čemu i Ligu prvaka s Interom. Bio je klasnična "desetka", kakvih je danas sve manje.

"Uloga broja 10 je stvar prošlosti. Bio sam pravi broj 10, kao u stara vremena. To je sada prošlo. Ono što je sada važno su veznjaci s dobrom fizičkom prisutnošću. Bio sam vezni igrač, a moj je posao bio pomagati napadačima, a ne pokrivati ​​cijeli teren, tako da za mene uloga ofenzivnog veznog igrača više ne postoji. Mislim da ne postoji nijedna momčad u Europi koja igra s pravim ofanzivnim veznim igračem," kazao je,

Za nizozemsku vrstu je upisao 134 nastupa i postigao 31 gol, a u dresu "Oranja" osvojio je svjetsko srebro 2010. godine u Južnoj Africi, te broncu četiri godine kasnije u Brazilu.

"Mislim da je ono što smo postigli bilo nešto ogromno. Igrati finale Svjetskog prvenstva protiv Španjolske te godine bilo je nevjerojatno. Bila je to vrlo izjednačena utakmica. Mogli smo pobijediti, ali nažalost, oni su pobijedili," kazao je.

Podsjetimo, "Furija" je porazila "Oranje" sa 1-0 golom Andresa Inieste u 116. minuti.

"Da je Robben zabio veliku priliku koju je imao završilo bi 1-0 za nas. U takvim utakmicama treba i malo sreće," dodao je.

