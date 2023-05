Mario Vušković (21), stoper HSV-a i mlade reprezentacije Hrvatske, proglašen je krivim za korištenje dopinga krajem ožujka na sudu Njemačkog nogometnog saveza u Frankfurtu. Suspendiran je na dvije godine, a kaznu je potvrdio i njegov klub HSV. Nakon što je bio pozitivan na dva testa na doping, Vušković je prošle godine bio suspendiran zbog optužbi i potom postupka protiv njega.

Vuškovićev pravni tim priprema žalbu, a do lipnja moraju dostaviti odgovor sudu u Lausannei, izvijestio je Abendblatt. Izvještaj također ističe promjenu - glavnu ulogu u Vuškovićevom pravnom timu preuzeo je poznati američki odvjetnik Paul Green, koji ima veliko iskustvo pred CAS-om.

Green je zastupao sprintera i osvajača srebrne olimpijske medalje Petera Bola, koji je bio pozitivan na EPO u listopadu 2022. godine. Nakon što je B-uzorak na EPO bio negativan, što je otkrilo pogreške u Sar-Page analitičkom postupku kojim se koriste WADA i Nada, Bolova kazna je ukinuta.

Green sada priprema obrambenu strategiju za mladog hrvatskog reprezentativca, tražeći potencijalne presedane. Abendblatt navodi slučaj češkog triatlonca Wojteka Sommera. Sommer je bio lažno pozitivan prije sedam godina, a kada je dokazana njegova nevinost, suspenzija je ukinuta uz ugovor o povjerljivosti sa Svjetskom antidopinškom agencijom.

Laboratorij odgovoran za tu pogrešku je u Kreischi, a to je isti laboratorij koji je analizirao Vuškovićev A i B uzorak. Vuškovićev tim se nada da će sud u Lausannei više obratiti pažnju na WADA i njihovu Sar-Page analizu, koja je vrlo kontroverzna u znanstvenim krugovima.

Osim što će dovesti u pitanje Sar-Page analizu, Vuškovićevi odvjetnici pokušat će uvjeriti suce da je došlo do greške u procesu transporta i analize uzorka u laboratoriju u Kreischi. Prekid hladnog lanca, koji je dostavljač prekinuo na 24 sata, može utjecati na rezultate testiranja, ali povećava vjerojatnost da rezultat bude negativan.

WADA odbija dostaviti C uzorak, ali postoji mogućnost da će biti angažirani međunarodni stručnjaci. Spominju se tri imena - Jon Nissen-Meyer iz Norveške, David Chen iz Kanade, i Douwe de Boer iz Nizozemske. Sud u Lausannei morat će uzeti i C uzorak, što je sportski sud DFB-a naredio, ali WADA nije bila obavezna to napraviti.

U ovom slučaju, CAS, kao i sportski sud, nemaju zakonske mogućnosti prisiliti uzimanje uzorka urina, koji NADA kao vlasnica ne želi dati. "Razumljivo je što WADA odbija analizu treće strane jer bi inače postavili presedan", kaže stručnjak Wolfgang Jelkmann.

Moguće je da će se uključiti i državno odvjetništvo, ali to se može dogoditi samo ako obrana zatraži uzimanje uzorka za paralelni postupak. Ako bi državni odvjetnik pristao na to, CAS bi mogao dobiti nove dokaze. No, postoji problem s vremenom. Takav proces bi trajao nekoliko mjeseci, što znači da C uzorak vjerojatno ne bi stigao do kolovoza ili rujna, kada se očekuje početak suđenja pred CAS-om.

Očito je da će ovaj slučaj biti složen, a Vušković i njegov pravni tim se nadaju da će uspjeti osporiti odluku i dokazati njegovu nevinost.