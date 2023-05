RADIKALAN POTEZ / Najžešći navijači PSG-a kreću u žestoku borbu protiv klupske vrhuške po uzoru na Bad Blue Boyse: 'To je jedino rješenje'

Collectif Ultras Paris, navijačka organizacija koja okuplja najtvrdokornije navijače pariškog kluba objavila je bojkot svih utakmica nogometnog, ali i ženskog kluba do daljnjeg. Također, ni rukometni klub neće imati njihovu podršku s tribina. Nezadovoljni igrama svoje momčadi, a pretežito skupih zvijezdi Neymara i Messija, navijači već tjednima prosvjeduju na ulicama i stadionu, čak su išli i pred kuće igrača. Primarno je razlog tomu još jedan loš nastup u Ligi prvaka, ali i neozbiljan pristup u Ligue 1. Prosvjede su okarakterizirali kao borbu protiv plaćenika, kao što su imali i Bad Blue Boysi, samo što ovdje nije riječ o plaćenicima koji su navijači bliski upravi, već preplaćeni nogometaši. Na udaru kritika su i trener Christophe Galtier, te predsjednik Nasser Al-Khelaifi, a klub je te događaje osudio i pružio podršku igračima, osiguranje pred trening centrom dodatno je pojačano. Lionel Messi dodatno je dolio ulje na vatru svojim odlaskom u Saudijsku Arabiju nakon čega ga je klub suspendirao, ali ubrzo je ta suspenzija povučena. Proteklog vikenda, PSG je gostovao kod Troyesa u sklopu 34. kola francuskog prvenstva, a navijači PSG-a priredili su pravi pyro show. U teren su ubacivane baklje i dimne bombe, podsjetilo je to na dane najteže borbe Bad Blue Boysa protiv klupske vrhuške, kada nikakva sinergija između igrača i navijača nije postojala krivicom isključivo i samo zbog ljudi iz kluba. Ono što je također zanimljivo, je da su za tu utakmicu navijačima pariškog kluba otkazao je 450 ulaznica grupi CUP, što također neodoljivo podsjeća na one nesretne dane u hrvatskom nogometu kada su navijači svih klubova, ali najviše zagrebačkog diva, dobivali zabrane odlaska na utakmice i neviđen policijski tretman. Ipak, navijači PSG-a zaputili su se na utakmicu, dio njih zaustavljen je na naplatnim kućicama i vraćen u Pariz, a dio je pokušao ući na stadion, međutim u tome nisu uspjeli. Ispred stadiona grmjeli su: ''Sloboda navijačima!''. Tim povodom u Francuskoj digla se velika prašina, mnogi odvjetnici pričaju o tome kao ograničavaju osnovnih ljudskih sloboda, obzirom da iz kluba nisu imali nikakve pravne osnove za takvim potezom. Također, zavrtila se priča kako ''plaćenici'' i loši rezultati nisu jedini razlog svih ovih događanja, naime iz kluba žele PSG trajno preseliti na Stade de France, u četvrti Saint Dennis, što navijačima nikako ne odgovara, kao što nije odgovaralo ni navijačima Dinama kada se govorilo o preseljenju iz Maksimira. Tako su se iz Collectif Ultras Paris odlučili na radikalan potez bojkota svih utakmica, kao što su svojevremeno to napravili i BBB davne 2010. godine. Bojkot će početi nakon što završi subotnji susret protiv Ajaccioa i poručuju klubu da kompromisa nema. Treba spomenuti kako je CUP organiziran 2016. godine, nakon što je stara grupa zvana Boulogne Boys godinama bila izbačena sa stadiona, prvo 2010. kada su dobili oko 1200 zabrana, a dolaskom katarskih šeika ta brojka narasla je na 13 tisuća. Ipak, već spomenute 2016. došlo je do konsenzusa kluba i navijača, a sada je toj priči došao kraj.