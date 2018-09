VULIĆ UOČI PRVOG ISPITA NA KLUPI HAJDUKA: ‘Ni Copperfield ne može u pet dana nešto bitno promijeniti’

Zoran Vulić je odgovarao na pitanja novinara uoči utakmice sa Rudešom

Novi trener Hajduka, Zoran Vulić, održao je konferenciju za novinare uoči susreta Hajduka i Rudeša na Poljudu. Trener Bijelih se osvrnuo na krizu u Hajduku, planove za igrače i igru protivnika.

“Rudeš je interesantna momčad – imaju par dobrih igrača. I protiv Dinama i protiv Rijeke su bili dobri. Protiv velikih momčadi se napale. Bit će nam teško, ali mi smo Hajduk” rekao je Vulić.

“Igrači pozitivno rade – moram ih pohvaliti. To je tako kada dođe novi trener, nije to ništa novo. Teško je u pet dana bilo što promijeniti, to ne bi mogao ni Copperfield. Najvažnije je vratiti samopouzdanje, igrati agresivno. Bradarić me dojmio na treningu”, dodao je.

“Vrijeme je da Filip uzme broj tri, poziciju beka. Nisam tip koji ide kod predsjednika svako malo – zanima me samo trava, taj teren na kojim radim.

“Caktaš još uvijek osjeća koljeno, ali stisnut će zube i odigrati kako on zna. Igrat ćemo napadački, iako je teško u pet dana išta promijeniti. Ali tome ćemo težiti – ići na visoki presing”, rekao je Vulić.

“Moramo biti strpljivi i mirni, preko noći ništa ne ide – nadam se da ćemo odraditi ovu polu-sezonu, pa na proljeće vidjeti prave promjene”, zaključio je trener Hajduka.