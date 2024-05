Real se plasirao u srijedu navečer u finale Lige prvaka nakon pobjede u uzvratu u Madridu nad Bayernom 2-1. U prvom dvoboju u Münchenu bilo je 2-2. Real će u finalu na Wembleyju igrati s Borussiom Dortmund, koja je s ukupnih 2-0 izbacila PSG.

Pogodak je za Bavarce dao Alphonso Davies (68), ali je pobjedu i finale Realu donio dvostruki strijelac Joselu (88, 90+1).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A dan nakon velike pobjede i plasmana u finale, stigla je loša vijest za Real.

Naime, protiv Bayerna se ozlijedio njihov veznjak i standardni prvotimac Aurelien Tchouameni kojega porema prvim prognozama neće biti sljedeća tri do četiri tjedna. To znači da on definitivno otpada za finale koje je na rasporedu 1. lipnja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Veliki je to problem za trenera Carla Ancelottija koji se ove sezone jako oslanjao na Tchouamenija, a sada će priliku protiv Borrusije od prve minute morati dati nekom drugom veznjaku. Pretpostavlja se da će to biti Camavinga ili Luka Modrić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa