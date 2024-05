Nogometaši Reala plasirali su se u srijedu navečer u finale Lige prvaka nakon što su u uzvratu u Madridu svladali preokretom Bayern s 2-1. U prvom dvoboju u Muenchenu bilo je 2-2. Real će u finalu na Wembleyu igrati s Borussiom Dortmund, koja je s ukupnih 2-0 izbacila PSG.

Pogodak je za Bavarce dao Alphonso Davies (68), ali je pobjedu i finale Realu donio dvostruki strijelac Joselu (88, 90+1).

Za Real je do 81. minute igrao brazilski napadač Rodrygo, a u prvom poluvremenu promašio je jednu priliku te nakon toga razočarano dresom prekrio lice i otkrio da je ispod imao majicu na kojoj piše "Pray for RS", odnosno "Molite se za RS". Tu je poruku pripremio kako bi je pokazao nakon što zabije pogodak, no to se nije dogodilo, ali su je ipak svi vidjeli.

Ta je poruka privukla puno pažnje u našoj regiji jer je RS skraćenica za enititet u Bosni i Hercegovini Republiku srpsku.

No, jasno, Rodrygova poruka bila je posvećena nečemu sasvim drugom - brazilskoj saveznoj državi Rio Grande do Sul koja je pogođena katastrofalnim poplavama i skraćenica joj je također RS.

