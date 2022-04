Dinamo nastavlja svoj put prema obrani naslova prvaka. Jučer je u 31. kolu na Maksimiru svladao Istru 1961. Željko Kopić ima generalno dobar dojam o nastupu svojih nogometaša. Kazao je strateg i sportski direktor Plavih kako mu je drago zbog povratka Luke Ivanušeca, ponajboljeg nogometaša koji će biti jak adut Dinamu u finišu sezone. Do kraja Zagrepčani imaju još 6 susreta.

'Malo nas je poremetila ozljeda Pranjića'

"Prošlo je sve OK, ali malo nas je poremetila ozljeda Franjića. Možemo odigrati bolju ili lošiju utakmicu jer svaka nosi svoje, ali što se tiče voljnog momenta, pristupa, karakternog dijela svih igrača, nemam im ništa za reći osim pohvala. To je pokazao i Franjić koji je ozlijeđen istrčao kod gola. Što se tiče ozljede, moramo vidjeti, jer kažu da na TV-u nije izgledalo baš dobro", rekao je Željko Kopić i najavio derbi protiv Hajduka u Splitu nadolazeće srijede od 19.00.

"Dobro ćemo se odmoriti, napraviti pripremu za utakmicu, vidjeti zdravstveni status svih igrača i vidjeti da budemo što bolji na Poljudu".

Na teren se nakon operacije trbušnog zida vratio Luka Ivanušec koji je tako unatoč predviđanjima pokazao veliku želju za povratkom...

'Čekao sam na ovo 2 mjeseca'

"Presretan sam, čekao sam dva mjeseca. Drago mi je da je bilo bolje nego što sam očekivao, nisam išao do kraja, ali osjećam da je jako dobro i nisam osjećao bol. Hvala publici, bilo je predivno kako su me dočekali i pozdravili u povratku na teren. Kad je takva ozljeda, uvijek želiš izbjeći operaciju. Pokušali smo, nije išlo ništa bolje pa smo morali to operirati. Prošlo je točno mjesec dana i osjećam se jako dobro sad nakon svega. Mala kočnica je još u glavi, ali ovih 20 minuta mi je jako dobro došlo da vidim kako sve funkcionira", rekao je Ivanušec pa dao završnu riječ o idućem susretu:

"Raspoloženje u momčadi, među suigračima je odlično još nakon preokreta u Rijeci jer je to jako diglo atmosferu. Sad još ova pobjeda, puni smo samopouzdanja prije Hajduka".