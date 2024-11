Dogodila nam se najgora moguća stvar za Portugal

Hrvatska nogometna reprezentacija suočava se s ozbiljnim problemima na gostovanju u Škotskoj u okviru Lige nacija. U prvom poluvremenu rezultat je 0:0, no hrvatski tim u nastavak utakmice ulazi s velikim hendikepom – jer će morati igrati s deset igrača. Petar Sučić, koji je zaradio dva žuta kartona, isključen je i neće biti na raspolaganju za utakmicu protiv Portugala u Splitu, koja je na rasporedu u ponedjeljak.

No, to nije sve. Luka Modrić također je zaradio treći žuti karton, i to zbog prigovora nakon Sučićeva isključenja, čime je i on suspendiran za idući susret. Tako će Hrvatska, bez najmanje dva ključna vezista, morati odigrati vrlo težak meč protiv jedne od najjačih europskih reprezentacija.

