Nogometaši zagrebačkog Dinama danas su u 31. kolu HNL-a rutinski pobijedili Istru 3-0 i otišli na +5 u odnosu na drugoplasirani Osijek, koji svoju utakmicu s Hrvatskim Dragovoljcem igra sutra na Veliku subotu od 17.05. Namjerno ističemo Veliku subotu, jer prema mnogima, 31. kolo nije se trebalo igrati na najveću svetkovinu muke i uskrsnuća Isusa Krista. Bad Blue Boysi zbog toga i nisu prisustvovali ovoj utakmici na Veliki petak, kao što su i najavili.

Bad Blue Boysi drže do svojih principa i vrijednosti

"Mi smo kršćani koji brane svoju vjeru. Nama je igranje na dan prisjećanja na muku i smrt Isusovu neprihvatljivo", poručili su Boysi uoči utakmice u svojem priopćenju.

Kako bilo, Dinamo je i bez huka s tribina, svog vjetra u leđa, ostvario pobjedu 6 kola prije kraja HNL-a. Bad Blue Boysi nisu samo dekor na nogometnim stadionima već grupa ima svoja uvjerenja i principe koje živi i brani onako kako zna i može, kako su to sami istaknuli. Stoga, bez njih nije to bilo to, ali i u takvoj jednoj kišnoj, pokisloj atmosferi, dinamovci su razbili društvo iz Pule.

Oršić dva puta zabio, Emreli jednom

Što se tiče glavnih aktera ove utakmice, dvostruki strijelac za branitelja naslova bio je Mislav Oršić (8, 45), dok je početkom nastavka na 3-0 povisio Mahir Emreli (50).

Dinamu je put ka pobjedi uvelike olakšao gostujući branič Perković početničkom pogreškom u samom otvranju utakmice, njegovo preslabo dodavanje prema vrataru Lučić presjekao je Ademi, pokušaj domaćeg kapetana Lučić je uspio blokirati, ali lopta je stigla do natrčalog Oršića koji nije imao težak zadatak pogoditi mrežu.

Na 2-0 Oršić je povisio na samom kraju prvog poluvremena kada je Špikić pobjegao lošem Perkoviću po desnom krilu, uslijedilo je dodavanje za Ademija koji je odličnom povratnom loptom proigrao Oršića koji je bio precizan sa 12-13 metara.

Nije bilo nedoumica

Da ne bi bilo nikakvih nedoumica oko konačnog rezultata pobrinuo se Emreli koji je u 50. minuti pospremio odbijanac u mrežu nakon udarca Oršića i obrane Lučića.

Vodeći Dinamo, kao što smo to u uvodu istaknuli, sada ima 66 bodova, pet više od drugog Osijeka, odnosno 10 više uz utakmicu više od trećeg Hajduka. Istra 1961 je deveta sa 26 bodova, koliko ima i osmi Šibenik, no posljednji Hrvatski dragovoljac zaostaje 11 bodova.