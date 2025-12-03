FREEMAIL
PROŠAO NEKAŽNJENO /

Vinicius provokacijama zasijenio golčine Mbappea i bravuru Courtoisa: Evo što je radio navijačima

Vinicius provokacijama zasijenio golčine Mbappea i bravuru Courtoisa: Evo što je radio navijačima
Foto: Jose Breton/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Zanimljivo, sudac ga gleda dok to radi, a igrač Reala prolazi još jednom bez žutog kartona

3.12.2025.
22:09
Sportski.netHina
Jose Breton/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
U unaprijed odigranoj utakmici 19. kola španjolske La Lige nogometaši madridskog Reala s uvjerljivih su 3-0 pobijedili Athletic Bilbao na njegovom San Mames stadionu.

Real je time došao ponovno na bod zaostatka od Barcelone koja je na prvom mjestu ljestvice.

Junak utakmice bio je Kylian Mbappe koji je postigao dva pogotka. Prvi u sedmoj minuti kada je primio loptu skoro na sredini travnjaka. Potom se lijepo oslobodio dvojice suparničkih igrača tijekom prodora i zabio za 1-0. 

U 42. Mbappe je asistirao Camavingi koji je bio strijelac za 2-0, dok je Mbappe sjajno naciljao s 20 metara u 59. minuti za konačnih 3-0. 

Jedan gol ljepši od drugog pogledajte OVDJE i OVDJE, a posebno treba izdvojiti i fenomenalnu obranu Courtoisa u 30. minuti kod rezultata 1:0, a možete je pogledati OVDJE

Međutim, kao da je ljubomoran na sve to bio Vinicus pa je odlučio malo ukrasti show provokacijama navijača. U 71. minuti kod 3:0 prstima je pokazivao rezultat što je izazvalo bijes domaćih navijača. 

Zanimljivo, na snimci koju možete vidjeti OVDJE sudac ga gleda dok to radi, a igrač Reala prolazi još jednom bez žutog kartona. 

Vinicius JuniorReal Madrid
komentara
Vinicius provokacijama zasijenio golčine Mbappea i bravuru Courtoisa: Evo što je radio navijačima