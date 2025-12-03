Vinicius provokacijama zasijenio golčine Mbappea i bravuru Courtoisa: Evo što je radio navijačima

U unaprijed odigranoj utakmici 19. kola španjolske La Lige nogometaši madridskog Reala s uvjerljivih su 3-0 pobijedili Athletic Bilbao na njegovom San Mames stadionu.

Real je time došao ponovno na bod zaostatka od Barcelone koja je na prvom mjestu ljestvice.

Junak utakmice bio je Kylian Mbappe koji je postigao dva pogotka. Prvi u sedmoj minuti kada je primio loptu skoro na sredini travnjaka. Potom se lijepo oslobodio dvojice suparničkih igrača tijekom prodora i zabio za 1-0.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U 42. Mbappe je asistirao Camavingi koji je bio strijelac za 2-0, dok je Mbappe sjajno naciljao s 20 metara u 59. minuti za konačnih 3-0.

Jedan gol ljepši od drugog pogledajte OVDJE i OVDJE, a posebno treba izdvojiti i fenomenalnu obranu Courtoisa u 30. minuti kod rezultata 1:0, a možete je pogledati OVDJE.

Međutim, kao da je ljubomoran na sve to bio Vinicus pa je odlučio malo ukrasti show provokacijama navijača. U 71. minuti kod 3:0 prstima je pokazivao rezultat što je izazvalo bijes domaćih navijača.

Zanimljivo, na snimci koju možete vidjeti OVDJE sudac ga gleda dok to radi, a igrač Reala prolazi još jednom bez žutog kartona.