Menadžer progovorio o Livajinoj budućnosti i dolasku Kramarića u Dinamo: 'Čut ćemo što oni imaju za ponuditi'

Borba za vrh HNL-a ove je sezone neizvjesna do samog kraja. Dinamo se vratio u igru i sada je drugi s 58 bodova, bodom manje od vodeće Rijeke, dok je Hajduk pred sam kraj strašno kiksao i sada je treći s 56 bodova.

Posljednju pobjedu upisali su prije mjesec dana, kada su u Koprivnici svladali Slaven Belupo 1-0, a otad je momčad Gennara Gattusa upisala dva remija i tri poraza.

Iako je svima, klubu, igračima i upravi fokus na osvajanju prvenstva, ključno pitanje u Hajduku je kako će izgledati budućnost Marka Livaje iduće sezone. Već se neko vrijeme špekulira o njegovom odlasku iz splitskog kluba, a sve to komentirao je za RTL Danas, Livajin menadžer, Vincenzo Cavaliere.

Pitanje je kako će izgledati budućnost Marka Livaje u Hajduku sljedeće sezone, s obzirom na to da su se pojavili raznorazni medijski napisi o njegovom mogućem odlasku, koliko je to blizu ili nije?

"Kao što sam rekao i u drugim intervjuima, zasad uopće ne pričamo o tome. Marko je fokusiran na Hajduk, ne želi čuti ništa drugo nego Hajduk. Ja ga vodim više od deset godina i znam kako funkcionira. U ovo vrijeme on ne želi pričati ni o čemu, samo Hajduk."

Znamo koliko on voli pobjeđivati. U Split je došao kako bi donio titulu koja se čeka 20 godina, kako se on nosi s ovim trenucima, gdje sada ostaje samo neka matematička šansa da Hajduk dođe do naslova, odnosno mora pobijediti sve utakmice i čekati kiks Rijeke i Dinama.

"Njegov karakter je izuzetno jak tako da se nosi dobro s time. Naravno da nije sretan, ali bilo je puno nesreće u Hajduku u zadnje tri četiri utakmice, crveni kartoni, tehničke greške igrača koji su doveli Hajduku u ovu situaciju, ali on se dalje bori. Kod njega je titula u glavi i to je to, do zadnje sekunde on neće odustati."

Turski mediji su plasirali informaciju da je Bešiktaš ozbiljno zagrizao za Marka. Ima li istine u tome i kakvi su njegovi, odnosno vaši planovi za kraj sezone?

"Kao što sam rekao, ne pričamo o tome. Do kraja sezone ćemo se fokusirati samo na Hajduk. Naravno da je najbolji igrač lige interesantan svima, to je logično, ali zasad ne pričamo uopće o tome."

Ima li još ostalih 'udvarača' ako možemo pod navodnicima za Livaju?

"Ma da, rekao sam kao najbolji igrač, ima interesa svugdje, ali ponavljam, nikakve priče do kraja sezone."

Djeluje li vam Marko jednako sretan kao na početku kada je došao u Hajduk? Kako izgledaju vaši razgovori?

"U svakom klubu, ima gore i dolje faze, u faze u kojima si sretan i u kojima si manje sretan, ali na kraju on voli igrati nogomet, voli trenirati. Njega ne zanimaju nikakve priče, samo ga zanima pobjeda i napredak i ništa drugo. Bilo je situacija kad je bio više sretan, ali opet je on zadovoljan s onim što ovdje radi. Tako da je on je miran u sebi."

Kada dođe ljeto, hoćete li očekivati da i klub, odnosno uprava napravi neki korak kojim će ipak pokazati da njegov ostanak može biti popraćen i nekim njihovim obećanjima konkretnim, možda da se ojača momčad, da ne bude sam izoliran? Pamtimo baš s derbija i njegovu sliku kada sjedi onako sam nasred terena razočaran.

"Logično je da ćemo razgovarati s Hajdukom i čut ćemo šta oni imaju za reći, što oni imaju za ponuditi. Logično je da ako je Hajduk jak i ako dovede jake igrače koji stvarno mogu konkurirati za titulu bez ikakvih problema, da je klub atraktivniji za Livaju ili bilo kojeg drugog igrača."

Kakva je vaša uloga? Koliko on vama prepušta sve te razgovore da vi kanalizirate ono što je bitno od onog što je nebitno?

"On sve prepušta meni. Naravno da se ja konzultiram s njime, bez njega ne mogu ništa odlučiti, ali on ne želi uopće čuti te razgovore. On na kraju sezone želi čuti što imamo na stolu, kao što sam rekao, ja ću servirati večeru i on će birati što će jesti."

Idemo malo sjevernije. Pojavila se informacija da je Dinamo zainteresiran za usluge Andreja Kramarića. On ulazi sada već u neke godine kada bi se možda mogao očekivati njegov povratak, možda više iz sentimenta nego iz svega drugog, ima li istine u tome?

"Da su zainteresirani, sigurno jesu, ali kod Kramarića su godine vrlo relativne. Vi ne znate za podatak da je, do sada, Andrej između tri igrača s najvišim podacima u GPS-u. U subotu je trčao 12,1 kilometar, dao tri asistencije i dalje je najvažniji igrač i najbolji i najučinkovitiji igrač Hoffenheima. Ja mislim da ne pada na pamet Hoffenheim da ga pusti da ide.

A ima li s njegove strane možda želje da ide?

"Ma ne, njemu je super tamo u Hoffenheimu, naravno, kao i svakom igraču na svijetu ako dođe nešto baš što je u wow, razmislit će o tome, naravno."

Imamo još jednog igrača koji je kod vas,a ovako je i zanimljiv svima nama, čak mislim da je jedno vrijeme bio i u Dinamu, riječ je o Dominiku Kotarskom reprezentativnom vrataru. Gdje je on sada, hoće li biti na izlaznim vratima grčkog kluba?

"Radimo na transferu Kotarskom. Ajmo reći da je sazreo, već je tamo dosta dugo. Osvojio je titulu, igrao Europu i mislim da mu treba sad daljnji korak u karijeri. On je jedan od najzanimljivijih mladih golmana u Europi i pričamo s dosta klubovima."

Znači, njegov transfer se očekuje na ljeto.

"Pa ja ga očekujem", zaključi

Zima je bila trenutak u Hajduku kada se momčad trebala pčojačati, tražio se napadač, tražio se netko tko bi mogao asistirati, pomoći Livaji u napadu, ako se ne varam jedan od igrača bio je Ivan Brnić koji je tada bio u Sloveniji, međutim nije upsio završitit u hajduku čije je i dijete, zašto?

"Tomu su kumovale financijske okolnosti transfera, ali prošlo ljeto sam ga ponudio Hajduku, a oni su smatrali da nije za njih. Ovako je možda i bolje jer je u šest mjeseci bio najbolji igrač u Sloveniji, a sad je došao u Basaksehir u teškom prvenstvu i dečko igra, zabija, asistira i presretni smo."

Ima li vrijednosti koje bi dobrodošle Hajduku da je ipak došao u klub?

"Odigrao je devet utakmica s time da je zadnji koji je došao na kraju zimskog prijelaznog roka, znači trebao se dokazati i u devet utakmica zabio je tri gola. Sigurno bi dobrodošao Hajduku", zaključio je razgovor Cavaliere.