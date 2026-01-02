Preminulo dijete (2) koje je u Skoplju pogodio metak u glavu: Upucan majci u naručju?

Dvogodišnje dijete koje je u Skoplju upucano u glavu tijekom novogodišnje proslave preminulo je u bolnici.

Ministarstvo unutarnjih poslova Makedonije potvrdilo je da je dijete od trenutka hospitalizacije bilo u životnoj opasnosti te se liječilo na Kliniku za neurokirurgiju, piše Sloboden pečat.

Djetetu je bilo dijagnosticirano masivno krvarenje u mozgu koje je zahvatilo sve moždane komore.

Zalutali metak

Prema pisanju nekih medija, dijete je bilo u majčinom naručju dok su gledali vatromet, kada ga je u glavu pogodio nepoznati metalni fragment. Nagađa se da je to bio zalutali metak.

Ministar unutarnjih poslova Panče Toškovski izjavio je jučer na konferenciji za novinare da je ovo jedan od najtežih incidenata tijekom novogodišnje noći, uz ubojstvo koje se dogodilo u zasebnom događaju na Staroj skopskoj čaršiji.

Naveo je da je ozljedu uzrokovao metalni fragment, ali nije potvrdio radi li se o metku.

Državno odvjetništvo objavilo je da je izdana naredba za obdukciju tijela preminulog dvogodišnjeg djeteta, kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.

