Izbornik Hrvatske reprezentacije: 'Želimo nešto napraviti na ovome prvenstvu'

Hrvatska futsal reprezentacija s velikim apetitima dočekuje Europsko prvenstvo koje kreće 21. siječnja u Latviji, Litvi i Sloveniji. Naši vatreni futsaleri igrat će u skupini u Rigi protiv domaćina Latvije, Gruzije i Francuske.

Izbornik Marinko Mavrović povest će reprezentaciju na treće uzastopno veliko natjecanje. Već je nakon ždrijeba isticao da je zadovoljan, a sada je to detaljno potvrdio za portal Net.hr.

"Sigurno je da smo htjeli izbjeći Španjolsku i Portugal iz prvog pota što smo i uspjeli. Dobili smo neugodnu Francusku s kojima nemamo, istini za volju, baš dobar skor i to je reprezentacija koja nam nikako ne paše. Stvarno su dobri. Dobili smo ih jedanput na turniru u Maroku i oni su favorit naše skupine. Prvu utakmicu igramo s njima, pripremit ćemo se jako dobro i u jednoj utakmici je sve moguće", kaže u uvodu izbornik Mavrović pa nastavlja.

"Želimo nešto napraviti na ovom prvenstvu i zato je dobro što se ne križamo s Španjolskom i Portugalom već nas suparnik u četvrtfinalu čeka u skupini Armenija, Češka, Litva, Ukrajina i tu vidimo svoju šansu", zadovoljan je izbornik, ali ističe da Latvija i Gruzija nisu za podcjenjivanje.

"Gruzija je jedna malo starija reprezentacija, ali izuzetno iskusna. To su igrači koji su dugo vremena igrali s Brazilcima u reprezentaciji. Sad su oslabljeni neigranjem Brazilaca, ali tehnički su jako potkovani i u fazi napada bolji od Latvije. Što se tiče obrane, imaju problema s fizičkom spremom, ali sigurno će se što bolje pripremiti za Euro.

'Francuska i Ukrajina su blizu, ali nadam se i mi'

Imamo Latviju koja je domaćin i imaju pet igrača koji igraju vani u jakim klubovima. Na klupi imaju jako dobrog stručnjaka Massimiliana Bellartea, Talijana. Dvojica igrača igraju u talijanskoj ligi, jedan u poljskoj, Babris igra u Portugalu, a najbolji igrač Tarakanovs u Anderlechtu i ako želimo proći, moramo ih dobiti", secirao je protivnike Mavrović.

Tko je onda kandidat za stati na kraj dominaciji Španjolske i Portugala?

"Francuska je jako blizu, oni su sklop vrhunskih pojedinaca. Ukrajinci su jaki, bili su treći na svijetu na prošlom prvenstvu, izgubili su od Brazila u polufinalu u jednoj egal utakmici. Francuska i Ukrajina sigurno mogu parirati Španjolskoj i Portugala, a ja se nadam i mi".

Što je s Talijanima?

"Imaju jednu krizu već 10 godina. Propuštali su velika natjecanja, imaju jedan prazan hod kao što smo i mi imali u jednom periodu, ali i dalje imaju puno Brazilaca, iako se osjeti da ih nema kao nekada, ali definitivno jesu reprezentacija koja može svima pomrsiti račune".

Naš futsal raste, i klubovi i reprezentacija. Koliko smo daleko od najboljih u Europi?

"Tu stvarno moram pohvaliti HNS. Mi smo njima predočili plan i oni su ga ispunili. Smanjili smo ligu na 10, dobili smo jedinstvenu drugu ligu, imamo juniorsku i kadetsku ligu i to su veliki pomaci. Problem je što se u ligi od 10 klubova mladi igrači ne mogu razvijati na način koji bi mi htjeli jer je to stresno za klubove. Dva poraza i već su u situaciji pred ispadanje i zato mladi igrači slabije igraju.

Brine podatak da imamo 35 stranaca u ligi, znači skoro četiri po klubu. To je problem jer se naši mlađi igrači ne razvijaju u prvoj, već u drugoj ligi, a to nije podražaj koji nam je potreban da bi došli u rang s vrhunskim reprezentacijama", otkrio nam je izbornik.

Liga ipak napreduje, strašno je zanimljiva i futsal je postao najgledaniji dvoranski sport u Hrvatskoj.

"Upravo tako. Prvoplasirana ekipa igra protiv zadnje i ne može reći da će sigurno uzeti tri boda. Izuzetno su to jake utakmice u egalu i sigurno da je liga napredovala u svim segmentima. U reprezentaciji imamo samo tri igrača koji ne igraju u našoj ligi, Jurlina je u Italiji, a Niko Vukmir je u Barceloni. Nemamo puno igrača u jakim ligama, recimo Latvija ih ima pet i napreduju kao reprezentacija", kaže izbornik Mavrović.

'U kvalifikacijama smo stopostotni, ali fali nam rezultat na velikom natjecanju'

"Imamo igrače Dinama i Olmissuma koji imaju iskustvo Lige prvaka, ali nemaju previše utakmica s jakim međunarodnim klubovima. Nije da nemamo iskustva, ali daleko smo od nekih španjolskih ili portugalskih prvaka", kaže nam izbornik.

Iza reprezentacije su savršene kvalifikacije, a 2024. smo igrali i SP te ispali u tijesnoj utakmici s Argentinom.

"Ja sam 2020. došao na izborničko mjesto i imamo 100 postotni učinak u kvalifikacijama. Kvalificirali smo se na Euro u Nizozemskoj i onda na SP u Uzbekistanu nakon 24 godine i s tim možemo biti zadovoljni. Međutim, imamo jako puno prostora za napredak na velikim natjecanjima. U Nizozemskoj smo izgubili utakmicu od Slovačke koju smo morali pobijediti. Na SP-u smo izgubili od Tajlanda što smo mislili da možemo pobijediti. Jesmo odigrali odlično protiv Kube i Argentine, ali nismo bili na potrebnom nivou za nešto više", priča u dahu Mavrović pa nastavlja.

"Želimo napraviti pomak, a moram reći da smo u međuvremenu napravili smjenu generacija. Jako puno igrača više nije s nama poput Luketina, Marinovića, Novaka, Primića, Kanjuha, Horvata, Matoševića, Jelavića, Perišića, ali ta se smjena pokazala ispravnom jer smo nakon 24 godine otišli na SP s mladim igračima".

"Od devetog mjeseca smo imali svaki mjesec okupljanje i igrali smo protiv Portugala, Slovenije, Crne Gore. Sada smo bili na vrhunskom turniru u francuskom Metzu gdje smo igrali s Kolumbijom, Paragvajem. To su sve bile jake provjere što je bilo bitno jer nam kvalifikacije nisu bile prejake. Grupa s Azerbajdžanom, Grčkom i Švedskom nije na našem nivou i zato smo zadovoljni s prijateljskim utakmicama s Portugalom, odličnom Slovenijom te Paragvajem i Kolumbijom te smo pokazali da možemo i da rastemo", zaključio je izbornik.

