Favoriti su padali kao klade! Sunderland i Brentford kreirali najveća iznenađenja

U subotu je odigrano četiri utakmica Premier lige nakon kojih se na drugo mjesto poprilično iznenađujuće probio tek promovirani Sunderland dok je Manchester United uspio dobiti i treću utakmicu u nizu.

Manchester United je vrlo dobro odradio prvo poluvrijeme protiv Brightona nakon kojeg je ima dva gola prednosti. U 24. minuti je Matheus Cunha precizno pogodio suprotni kut sa 16 metara za 1:0, dok je deset minuta kasnije na 2:0 povećao Casemiro. Nakon Brazilčeva udarca lopta je očešala jednog od suparničkih igrača i promijenila smjer. Nakon sat vremena igre imao je domaćin vodstvo 3:0, a treći je strijelac bio Mbeumo. Tračak nade za goste se pojavio u 74. kada je Welbeck iz slobodnog udarca pogodio pod gredu za 1:3. U 92. minuti je nastala panika na Old Traffordu jer je Kostoulas pogodio za 2:3, ali domaći sastav je do kraja ipak izdržao i upisao nova tri boda koja su ga podigla na četvrto mjesto ljestvice. Sve je riješeno kada je Mbeumo zabio svoj drugi gol u 97. minuti za 4:2.

Nogometaši Sunderlanda kreirali su iznenađenje u devetom kolu, golom u 93. minuti pobijedili su na Stamford Bridgeu Chelsea s 2:1. Uvodna su dva pogotka postignuta na startu utakmice. Garnacho je nakon lijepe asistencije Fernandeza doveo Chelsea u vodstvo, ali je u 22. minuti Isidor izjednačio na 1:1. Sve do kraja susreta Chelsea je napadao, dok se Sunderland vrlo organizirano branio te je svoj bljesak dočekao u 93. minuti. Talbi je tada precizno pogodio za 2:1 i privremeni dolazak svoje momčadi na drugo mjesto ljestvice. Newcastle je na svom stadionu pobijedio Fulham 2:1. U 18. minuti Murphy je realizirao kontranapad i pogodio za 1:0 domaćina. Izjednačenje je uslijedilo u 56. kada je Saša Lukić pogodio za 1:1 i Fulham je jedan bod u džepu čuvao sve do finiša susreta. U 90. minuti Newcastle je ipak stigao do sva tri boda. Udarac Osule je kratko odbio suparnički vratar, a prvi je do odbijene lopte stigao Bruno Guimaraes i pogodio za veliko domaće slavlje.

Liverpool je u gostima izgubio 3:2 od Brentforda. Prvi gol pao je već u petoj minuti kada je Kristoffer Ajer nakon sjajno izvedenog auta prebacio loptu i dodao je Dangu Ouattari koji je pogodio za 1:0. Brentford je opasno zaprijetio u 39. minuti kada je snažno opalio Mikkel Damsgaard no to je Mamardashvili sjajno obranio. Na samom kraju poluvremena Brentford je udvostručio vodstvo kada je nakon sjajne akcije Kevin Schade povisio na 2:0 da bi točno pred kraj poluvremena Miloš Kerkez smanjio na 2:1. U 60. minuti Brentford dobiva jedanaesterac kojeg Igor Thiago s lakoćom realizira i vraća dva gola prednosti Brentfordu, da bi u 89. minuti Mohamed Salah zabio za konačnih 3:2. Pri samom kraju utakmice, u 100. minuti, Liverpoolov Dominik Szoboszlai je opasno pucao po golu no to je bivši golman Liverpoola Caoimhin Kelleher sjajno obranio.

