Chelsea slomio City i preuzeo treće mjesto!
U posljednjoj utakmici 30. kola engleskog nogometnog prvenstva Chelsea je na svom Stamford Bridgeu svladao Manchester City s 2:0 te ga tako pretekao na trećem mjestu ljestvice.
Strijelci za Chelsea bili su David Luiz (79) i Ramires (90+2).
http://video.rutube.ru/1b186b36c12a92008ef0d9102c11e541
U drugoj nedjeljnoj utakmici Liverpool je slavio u gostima kod Sunderlanda s 2:0 pogocima Dirka Kuyta (33/pen) i Luisa Suareza (77).
http://www.dailymotion.com/swf/video/xhq29m
Chelsea sada ima 54 boda iz 29 utakmica, a Manchester City 53 iz 30. Vodi Manchester United sa 63 boda iz 30 dvoboja ispred Arsenala koji ima 58 iz 29.
1. Manchester United 30 18 9 3 64 30 63 2. Arsenal 29 17 7 5 59 29 58 3. Chelsea 29 16 6 7 53 24 54 4. Manchester City 30 15 8 7 45 27 53 5. Tottenham Hotspur 29 13 10 6 41 34 49 6. Liverpool 30 13 6 11 41 36 45 7. Bolton Wanderers 30 10 10 10 42 41 40 8. Everton 30 9 13 8 40 39 40 9. Sunderland 30 9 11 10 33 37 38 10. Stoke City 30 11 4 15 36 38 37 11. Newcastle United 30 9 9 12 44 45 36 12. Fulham 30 7 14 9 33 33 35 13. Blackburn Rovers 30 9 6 15 39 51 33 14. Aston Villa 30 8 9 13 37 51 33 15. Blackpool 30 9 6 15 45 60 33 16. West Bromwich Albion 30 8 9 13 41 56 33 17. West Ham United 30 7 11 12 36 49 32 18. Wolverhampton Wanderers 30 9 5 16 35 49 32 19. Birmingham City 29 6 13 10 28 41 31 20. Wigan Athletic 30 6 12 12 29 51 30
