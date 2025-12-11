Trener Rijeke: 'Morali smo pobijediti, igrači su na teren izašli s takvim mentalitetom'

Trener nogometaša Rijeke Victor Sanchez očekivano je bio vrlo sretan izvedbom svoje momčadi koja je u 5. kolu Konferencijske lige sa 3-0 svladala Celje i napravila veliki korak ka prolasku dalje nakon natjecanja u skupini.

"Sretni smo. Odigrali smo odličnu utakmicu. Mogli smo zabiti još golova. Ovo je bila vrlo važna utakmica jer mislim kako smo ovom pobjedom osigurali mjesto među 24 momčadi koje idu dalje, a s pobjedom u zadnjem kolu bismo mogli skočiti i među prvih osam. Ipak, moramo se fokusirati na svaku utakmicu, u prosincu je uvijek težak raspored. Želimo biti što bolje plasirani na obje tablice u kojima se natječemo. Sada nas čeka derbi protiv Istre, a onda ćemo se okrenuti Šahtaru", rekao je Sanchez za Arenasport televiziju te dodao:

"Morali smo pobijediti i igrači su na teren izašli s takvim mentalitetom. Igrali smo protiv protivnika koji je jak na lopti i koji zna kreirati prilike. Sretni smo s današnjom igrom, ali i dalje moramo težiti napretku."

Put ka pobjedi prvim golom na utakmici otvorio je Daniel Adu-Adjei:

"Kontrolirali smo igru i odlično se branili. Nakon što smo zabili golove potpuno smo zagospodarili utakmicom", kratak je bio engleski napadač.

Kapetan Toni Fruk svojim je pogotkom postavio konačnih 3-0.

"U početku utakmice smo imali malih problema, tražili smo se i pokušali spriječiti njihovu tranziiju. Držali smo se onoga što smo se dogovorili i nagradilo nas je s tri pogotka. Vrhunska utakmica od svakog igrača i nadamo se europskom proljeću", kazao je Fruk.

Rijeka se nakon pet kola nalazi na 14. mjestu ljestvice s osam bodova, dva više od 25. KuPS-a iz Kuopija, a u zadnjem kolu će za tjedan dana gostovati u Krakowu kod drugoplasiranog Šahtara koji ima 12 bodova.

