Rijekin trener uoči sraza s AEK-om: 'Ne možemo dati nikakve informacije, nula!'

Nogometaši Rijeke u četvrtak, 27. studenog u 21:00, na Rujevici dočekuju AEK iz Larnace u sklopu 4. kola Konferencijske lige. Bijeli ulaze u ogled s četiri boda i jasnim ciljem. Pobjeda bi ih ozbiljno približila nokaut-fazi natjecanja.

Uoči dvoboja medijima su se obratili trener Victor Sanchez i branič Mladen Devetak. Španjolski strateg naglasio je kako se ekipa resetirala nakon prijašnjih utakmica te da u Europi svaki bod vrijedi dvostruko.

"Fokus je samo na ovoj utakmici. AEK igra odlično i u ligi i u Europi, čeka nas težak posao. Ali vjerujemo u sebe, analizirali smo ih i pripremili plan. Želimo učiniti Rujevicu što neugodnijom za svakog protivnika" poručio je Sanchez, dodavši kako momčad želi svih devet bodova do kraja grupne faze.

Potvrdio je i da nema novih ozljeda, ali odbio otkriti detalje oko sastava:

"Ne možemo dati nikakve informacije. Nula."

Devetak očekuje fizički zahtjevnu utakmicu:

"AEK je agresivan i kvalitetan, posebno po bokovima. Ali najvažnije je kako ćemo mi izgledati. Spremni smo, proučili smo ih i idemo po bodove."

"Španjolski taktički dvoboj neće biti u fokusu", naglasio je Sanchez, iako obojicu trenera veže zajedničko porijeklo. Ono što jest u središtu su atmosfera, navijači i veliki europski ulog.

Rijeci pobjeda može širom otvoriti vrata prolaska. A razlika između uspjeha i propuštene prilike mogla bi stati u 90 minuta na Rujevici.

