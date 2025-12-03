Sanchez diže temperaturu Rijeke: 'Nema odmora, nema stajanja, idemo dalje na sljedeći izazov!'

Nogometaši Rijeke izborili su plasman u četvrtfinale Hrvatskog kupa 4-1 gostujućom pobjedom protiv trećeligaša Mladosti iz Ždralova pored Bjelovara.

"Znali smo unaprijed da nas čeka teška utakmica, ali i da se moramo nositi s izazovima koje donosi, bez obzira na razliku između liga. Treba se prilagoditi okolnostima, igrati u gostima protiv visoko motivirane momčadi."

"Ušli su vrlo agresivno, zabili su iz prekida što se može dogoditi. Ali momčad je bila ozbiljna, borbena, s pravim duhom. Odigrali smo zahtjevnije prvo poluvrijeme nego drugo jer nismo iskoristili stvorene prilike da izjednačimo ili čak povedemo prije odmora. Zato smo pokušali malo promijeniti pozicije naših ofenzivnih igrača."

"Iskoristili smo vrijeme na početku drugog dijela kako bismo pokušali napraviti određene pomake i iznenaditi protivnika, i to je uspjelo. Stvorili smo dobre prilike i brzo zabili za preokret. Kontrolirali smo utakmicu do kraja", rekao je trener Rijeke, Victor Sanchez.

Novi izazov Rijeku očekuje u subotu kada će biti domaćin Vukovaru.

"Zadovoljni smo i sada se možemo okrenuti sljedećoj utakmici. Sljedeći je Vukovar, a zatim Celje. Nema odmora, idemo dalje na sljedeći izazov", zaključio je Sanchez.