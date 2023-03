Hrvatski nogometni reprezentativci otvorili su kvalifikacijski ciklus za odlazak na EURO 2024 remijem, na Poljudu, u sklopu skupine D, Hrvatska je odigrala protiv Walesa 1-1 (1-0).

Hrvatska je bila puno bolja, dominirala je te povela u 28. minuti kada je strijelac bio Andrej Kramarić. Vodila je Hrvatska sve do 93. minute kada je Poljud zašutio uslijedio izjednačujućeg pogotka Nathana Broadheada.

Prije samog početka utakmice donedavni hrvatski reprezentativci Dejan Lovren i Ivan Strinić službeno su se oprostili od nastupanja za reprezentaciju u kojoj su, pogotovo Lovren, ostvarili brojne uspjehe posljednjih godina. Lovren je bio itekako važan član momčadi na SP-u 2018. kada je Hrvatska osvojila srebro te četiri godine kasnije na SP-u u Katru kada se okitila brončanom medaljom. Strinić je bio član reprezentacije na prvenstvu 2018. godine. Obojici je HNS priredio malu svečanost na poljudskom travnjaku tom prilikom.

Isto tako, prije samog početka dvoboja, minutom šutnje odala se počast legendarnim hrvatskim trenerima Miroslavu Blaževiću i Petru Nadovezi koji su nas nedavno napustili.

Od samog početka susreta Hrvatska je preuzela potpunu inicijativu, a nije se dugo ni čekalo na prave prilike. U trećoj minuti je Luka Modrić pucao s vrha šesnaesterca, ali je Ward obranio.

U 16. minuti je pokušao Kramarić, nakon dobre akcije Perišića i Kovačića, ali i tada je velški vratar bio na mjestu. Izmjenjivali su se hrvatski napadi i u 26. minuti se zatresla gostujuća mreža. Naciljao ju je Ivan Perišić, ali je proslava pogotka na Poljudu trajala vrlo kratko jer je označeno zaleđe Gvardiola.

Ali, kada nije tada bio pogodak jest samo dvije minute kasnije. Odlično je reagirao Andrej Kramarić koji je s vrha šesnaesterca, okružen suparničkim igračima, pucao vrhom kopačke i doveo Hrvatsku u vodstvo. Bio je to Kramarićev 23. pogodak u karijeri, u dresu hrvatske reprezentacije.

Do kraja poluvremena još su prijetili Modrić, Sosa i Kramarić, ali vodstvo se nije povećavalo. Velšani su u prvom dijelu jedino zaprijetili pri samom kraju kada je Wilson iz slobodnog udarca pucao preko vrata.

Drugi dio bio je preslika prvoga i Hrvatska je odmah tražila drugi pogodak koji bi Vatrene približio pobjedničkom startu u ovom kvalifikacijskom ciklusu. Nakon vrlo lijepe akcije u 50. minuti Kovačić je ostao sam pred suparničkim golmanom, ali je pucao visoko preko vrata.

No, nakon dobrog otvaranja drugog poluvremena Hrvatske relativno brzo je Wales uzvratio i počeo igrati. Lopta se preselila na hrvatsku stranu, a u 60. minuti veliku je priliku propustio James. Ostao je nečuvan na drugoj vratnici, ali je pucao neprecizno.

Pokazalo se da je bolja igra Walesa bio tek desetominutni bljesak. Opet je Hrvatska, sve do kraja, preuzela kontrolu utakmice, ali s manjim brojem pravih prilika. Musa i Kramarić su prijetili, u 82. minuti je Perišić iz voleja pogodio vratnicu i onda se dogodio šok u 93. minuti. Pred Livakovićem je stvorena gužva, a lopta je došla na drugu vratnicu gdje ju je dočekao Broadhead i ugurao je u mrežu za konačnih 1-1.

Na ovom je susretu, u reprezentaciji, debitirao Petar Musa koji je u 52. minuti zamijenio ozlijeđenog Marka Livaju.

U ovoj skupini D, prije utakmice Hrvatske i Walesa, Turska je u Erevanu svladala Armeniju 2-1. Autogolom Kabaka povela je Armenija, ali su potom na tursku stranu rezultat okrenuli strijelci Kokcu u 34. i Akturkoglu u 64. minuti.

Upravo je Turska idući suparnik Hrvatske u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo iduće godine. Ta se utakmica igra u utorak 28. ožujka u Bursi s početkom u 20.45 sati.

__________________________________________

Kvalifikacije za europsko prvenstvo, skupina D

Hrvatska - Wales 1:1 (Kramarić 28'; Broadhead 90'+3')

Hrvatska: Livaković - Juranović, Šutalo, Gvardiol, Sosa - Modrić, Brozović, Kovačić - Kramarić, Livaja, Perišić

Wales: Ward - C. Roberts, Mepham, Rodon, N. Williams - Ampadu, Wilson, Ramsey, Morrell - James, Moore

90'+4' Gotova je utakmica, Velšani su u samoj završnici napravili senzaciju i uzeli bod na Poljudu.

90'+3' Wales je izjednačio, Broadhead je šokirao Poljud!

90'+2' Modrić izlazi iz igre uz ovacije cijelog Poljuda.

90' Igrat će se još najmanje tri minute sudačke nadoknade.

88' Vatreni i dalje kontroliraju utakmicu i pokušavaju nešto napraviti prema naprijed, ali nema ozbiljnijeg pritiska. Čini se kao da se samo čeka kraj utakmice.

82' GREDA! Perišić je s lijeve strane pucao iz voleja, a njegov šut odjeda na gredi. Kako je ovo blizu bilo...

80' Tempo utakmice je malo pao, ali naši i dalje imaju inicijativu. Sada su imali dva kornera, no nakon njih nije bilo veće opasnosti po velški gol.

71' Novi poklušaj. Sosa je ubacio, a Kramarić pucao iz prve, ali visoko iznad gola.

66' Lijepa kombinacija po lijevoj strani, Perišić progirava musu koji puca s desetak metara iskosa, ali Velšani skreću njegov šut.

60' Velika šansa za Wales. Naša obrana je zaplivala, lopta je stigla prema Jamesu koji je pucao iz poluvoleja s desne strane, ali nije precizan. Imali smo jako puno sreće.

52' Jao, Livaja se ozlijedio i nije mogao nastaviti. Dalić ga je povukao iz igre i umjesto njega uveo Musu.

50' Kakva šansa! Kramarić je mogao dokrajčiti Wales, ali ostaje 1:0.

46' Tek što je počeo nastavak, odmah nova šansa. Perišić je ušao u šesnaesterac, no predugo je čekao i Velašni su se uspjeli obraniti.

46' Počelo je drugo poluvrijeme. Nema promjena u momčadima.

45'+1' Gotovo je prvo poluvrijeme, hvatska na odmor ide s prednošću 1:0.

45' Jao, nakon oduzete lopte Kramarić se probio prema golu Velšana i pucao s kojih dvadesetak metara, a njegov udarac otišao je visoko iznad gola. Bio je to jako loš potez Kramarića koji je razbijesnio Perišića koji je bio u boljoj poziciji i očekivao je njegovo dodavanje.

43' Gvardiol je napravio faul na 20 mewtara, Wilson je pucao iz slobodnog udarca, a njegov udarac odlazi iznad gola.

38' Šteta. Jako lijepa kombinacija Hrvatske, lopta je u šesnaestercu došla do Sose koji puca s nekih osam metara iskosa, no Ward je spreman.

28' GOOOL Hrvatska je povela! Zabio je Kramarić koji je spretno izborio loptu, sjurio se prema golu i s ruba šesnaesterca snažnim udarcem probio Warda.

27' Zabili su vatreni, Perišić je zatresao mrežu, ali slavlje je kratko trajalo jer je sudac poništio pogodak zbopg prekršaja livaje renije u akciji.

23' Ovo je izgledalo jako opasno, Perišić je sjajno pucao s desetak metara, ali nije pracizan. alui i da je pogodio, ne bi vrijedilo jer je pomoćnik signalizirao zaleđe.

15' Ogromna šansa za Hrvatsku! Kovačić je petom pronašao Kramarića, a njegovu 'bombu' čudesno brani Ward.

11' Vatreni ne prestaju pritiskati, Juranović je ubacio, no bilo je to predaleko za Livaju. Velšani ne mogu doći do daha.

5' Uf, ovo je bilo opasno, Perišić je ubacio prema Livaji, no on nije najbolje reagirao pa njegov pokušaj Velšani odbijaju u novi korner.

3' Prvi pokušaj na utakmici. Zaprijetio je Luka Modrić s ruba šesnaesterca, a njegov šut Ward odbija u korner.

1' Nakon spektakularne koreografije na Poljudu prilikom intoniranja "Lijepe naše" i minute šuitnje za Ćiru Blaževića i Pere Nadoveze, koji su nas nedavno napustili, počela je utakmica na Poljudu. Sretno, Vatreni!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hrvatska nogometna reprezentacija na Poljudu s početkom u 20.45 igra prvu kvalifikacijsku utakmicu za Europsko prvenstvo 2024. godine, a protivnik će Modriću i društvu biti Wales. Također, prva je to utakmica Vatrenih nakon osvajanja bronce na SP-u u Kataru te će poljudska ljepotica biti krcata s obzirom na to da svi žele pozdraviti 'brončane'.

Momčad Zlatka Dalića nije doživjela značajnije promjene u odnosu na Svjetsko prvenstvo. U odnosu na momke koji su osvojili treće mjesto na Mundijalu nedostaju tek umirovljeni Dejan Lovren, Ante Budimir i Ivica Ivušić koji se razbolio nekoliko dana prije utakmice sa Walesom, a od novih lica, s Vatrenima prvi je put napadač Benfice Petar Musa.

'Favoriti smo i od toga ne bježimo'

'Favoriti smo i od toga ne bježimo. Moramo se paziti kontranapada, imaju brze igrače koji nam mogu biti opasnost. Moramo igrati svoju igru i odvesti utakmicu u našem smjeru. Očekujem pobjedu, ali tešku utakmicu. Morat ćemo osvojiti 18 bodova za prvo ili drugo mjesto. Kako ćemo ih osvojiti - ne znam', konstatirao je jučer na konferenciji za medije izbornik Zlatko Dalić otkrivši kako Hrvatska i dalje ima samo najviše ambicije.

Protivnici Vatreni u grupi će biti osim Walesa još Turska, Latvija i Armenija.