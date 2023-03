Split je okupan suncem. Riva je krcata a na svakom koraku su navijači Walesa koji polako zauzimaju sve kafiće na glavnoj splitskoj modnoj pisti. Subota je, kažu Splićani, fetivi, dan za pokazivanje za splitskoj špici, na rivi. No, u zraku je iz minute u minutu posebna atmosfera.

Ulaznice se traže na svakom koraku

Vatreni i prva kvalifikacijska utakmica utakmica za EP koja počinje u 20.45 na Poljudu glavna je tema u gradu pod Marjanom. Ulaznica više nema, a od jutra od kad smo došli u Split na svakom koraku se može čuti - Do you have a ticket, imate li ulaznicu viška? Ovisno radi li se o Otočanima ili Hrvatima.

Još jutros kad smo došli u Split odmah smo se zaputili do akreditacijskog centra na Poljudu. Kako smo podosta uranili jer smo došli u 9.00 a akreditacijski centar se otvarao u 10.00, napravili smo đir oko Poljuda. Jedan je gospodin sa šiltericom slikao svaki kutak stadiona. Hoda, pa stane pa opali par fotki.

Vidjelo mu se na licu da je ozaren, da ga sve zanima. Naravno, nismo mogli fulati da je u pitanju navijač Walesa. No, nismo, s druge strane, mogli na sanjati da toliko gospodin zna o Hrvatskoj i događanjima na ovim našim napaćenim prostorima. Uletili smo mu onako pristojno, niti malo napadno. Da ga ne prestrašimo.

"My I have a word with you? I my journalist. Just few minutes?"

'Ima nas u Splitu puno, ali puno je i onih bez ulaznica'

"Of corse, just shoot", odgovorio nam je s onim poznatim otočkim akcentom i nasmijao nam se. Simpatični su ti Velšani. Niti malo arogantni. Njegovo im je Andrew i dolazi iz Wrexhama.

"Split je prekrasan grad a dan je za nas Velšane nestvarno topao i sunčan. Mi ovakvih dana u Walesu nemamo ili imamo na kapaljku. Nije mi jedno jasno - zašto moji neki zemljaci, pa i neki moji prijatelji, još prije nisu došli u Dubrovnik, Split u Dalmaciju?! Tek sad je velika većina došla i upoznavaju se s ljepotama vaše obale. U Splitu ću provesti 3 dana i u Sarajevu tri dana. Ovdje sam na proputovanju pa sam spojio i nogometnu utakmicu", kazao nam je Andrew i nastavio:

"Kupio sam ulaznicu u Walesu putem našeg Saveza ali u Splitu je jako puno naših navijača koji nemaju ulaznice. Sveukupno vaš Savez nam je dao 1700 ali barem još toliko ih neće imati, pretpostavljam, ne znam točno. Ali, mi ne očekujemo ništa od naših nogometaša večeras. Došli smo u Hrvatsku osakoljeni, neki su stari poput Balea. Neki poput Johnsona iz Nottingham Forresta su ozlijeđeni, a on je dobar igrač. Tu su uglavnom igrači iz engleskog Championshipa i Turske. Igrat ćemo protiv Turske za drugo mjesto u grupi D i zato nam je turski sraz protiv Armenije večeras bitniji nego protiv vas. Znamo gdje nam je mjesto i svjesni smo moći Hrvatske koja je aktualni brončani i Katra i srebrni iz Rusije. Da, svjesni smo protiv koga igramo".

'Luka Modrić je legenda'

Iznenadili smo se koliko Andrew zna o Hrvatskoj i zemljama propale Jugoslavije, kao i reprezentacijama...

"Haha... Što reći o Hrvatskoj i Luki Modriću. Luka je legenda, apsolutna legenda svjetskog nogometa. Imate vrhunsku momčad u svim aspektima igre i u svim mogućim kombinacijama. Znam jako dobro da ste nekad bili dio Jugoslavije i da ste najjači na Balkanu i od svih zemalja države koje više nema. I bolji ste od Srbije, oni se stalno nešto svađaju između sebe, kaotični su. Hrvatska je perjanica onog jugoslavenskog nogometa iz 60-tih i 70-tih prošlog stoljeća koji je, po meni, bio vrhunski. Znam i za vašu krvavu povijest i ratove koji su se na ovim prostorima u prošlosti događali. Imam 54 godine pa sam dobro upoznat s vašom poviješću. Sve što vam se događalo to vas je na kraju karakterno ojačalo. Zato i jeste tako dobri i nikad ne odustajete, a to smo vidjeli i na SP-u u Rusiji 2018. i u Katru 2022. Sjećam se kad su bombardirali Dubrovnik, gledao sam te strašne prizore na TV-u."

'Znam za ratove na vašim prostorima'

Andrew je nastavio elaborirati detalje rata 90-tih godina prošlog stoljeća...

"Znam i za krvoproliće u Bosni i Hercegovini koje se dogodilo i genocidu u Srebrenici. O ratu u Hrvatskoj ne znam samo putem medija nego i putem ljudi iz Walesa koji su bili na odmoru u Hrvatskoj tih godina. Te 1991. neki su moji poznanici bili u Hrvatskoj na odmoru i morali su se vratiti hitno kući jer je počeo rat. Dosta je Velšana dolazilo tih i ranijih godina u Hrvatsku i Jugoslaviju na odmor jer je bilo jeftino, jefitnije nego, primjerice u Španjolskoj", završio je Andrew.

Steve: 'Split je prekrasan a piva je dobra i jeftina'

Prošetali smo se nakon tog razgovora po rivi i zastali na trenutak sa Steveom, navijačem isto u pedesetima...

"Super mi je ovdje. Split je prekrasan grad i nismo naišli na nikakve incidente i neugodnosti. Uživamo u vremenu, fanatstično je ovdje. A i piva je dobra i jeftina. Znamo da će Hrvatska vjerojatno pobijediti 2 ili 3-0, da budemo iskreni. Da bar izvučemo remi ali teško. Imate jednog Luku Modrića kojeg obožavam gledati. Uživao sam gledati vašu reprezentaciju sad na SP-u, odigrali ste opet borbeno, niste odustajali. Jedino ne volim Luku gledati kad igra protiv nas. Jer, nitko mu ne može ništa. Totalna klasa. Da, ima nas u Splitu ali nemaju svi ulaznicu. Ja ju imam ali puno naših navijača nema. Sigurno nas ima u Splitu ima oko 3000 tisuće, ako ne i više".