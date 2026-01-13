Velikom talentu buka 'uništila karijeru'
Timo Werner bio je veliki talent i mnogi su Nijemcu predviđali blistavu karijeru. S 24 godine je iz RB Leipziga otišao u Chelsea koji je za njegove usluge platio više od 50 milijuna eura, ali taj transfer, naknadno će se pokazati, "stajao" je Wernerovu karijeru.
Werner je u Chelsea stigao nakon što je u sezoni 2019./20. postigao 34 pogotka u 45 utakmica. No u Londonu je brzonogi napadač postigao "samo" 23 pogotka. Iako je njima nadodao 21 asistenciju, u Chelseaju su procijenili kako je taj učinak nedovoljan te su ga nakon 89 nastupa vratili u Leipzig iz kojeg je stigao u London. Iako je u prvoj sezoni natrag u Njemačkoj Werner odigrao 40 utakmica i postigao 16 pogodaka, sljedeće sezone je na polusezoni imao znatno manju minutažu te je bio primoran otići na posudbu u Tottenham, gdje se također nije naigrao. U Tottenhamu je Werner proveo sezonu i pol, odigravši 41 utakmicu, namjestivši 17 i zabivši samo 3 pogotka.
Po povratku u RB Leipzig ove sezone Werner je odigrao samo tri utakmice. Sitne ozljede od prelaska u Chelsea, kao i problemi koje mu stvara buka, natjerali su Nijemca (29) da sreću potraži u "ligi za umirovljenike", kako se na internetu zovu Saudijska, Kineska i Američka liga. Wernerov pick pao je na MLS, točnije San Jose Earthquakes.
Do sada je u karijeri Werner odigrao 512 utakmica, zabivši 211 i namjestivši 98 pogodaka za svoje klubove, dok je za reprezentaciju Njemačke postigao 24 pogotka u 57 nastupa, čime se Werner smjestio među 20 najboljih strijelaca Njemačke u povijesti.
🚨🇺🇸 Timo Werner to San Jose Earthquakes, here we go! Deal in place for the German striker to try new chapter in MLS.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2026
Werner leaves Leipzig and will sign at San Jose in the next days after verbal agreement reached today, as @tombogert reports.
It will be a permanent deal. pic.twitter.com/yzgdF7q9rm
