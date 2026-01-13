Velikom talentu buka 'uništila karijeru'

Timo Werner bio je veliki talent i mnogi su Nijemcu predviđali blistavu karijeru. S 24 godine je iz RB Leipziga otišao u Chelsea koji je za njegove usluge platio više od 50 milijuna eura, ali taj transfer, naknadno će se pokazati, "stajao" je Wernerovu karijeru.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Werner je u Chelsea stigao nakon što je u sezoni 2019./20. postigao 34 pogotka u 45 utakmica. No u Londonu je brzonogi napadač postigao "samo" 23 pogotka. Iako je njima nadodao 21 asistenciju, u Chelseaju su procijenili kako je taj učinak nedovoljan te su ga nakon 89 nastupa vratili u Leipzig iz kojeg je stigao u London. Iako je u prvoj sezoni natrag u Njemačkoj Werner odigrao 40 utakmica i postigao 16 pogodaka, sljedeće sezone je na polusezoni imao znatno manju minutažu te je bio primoran otići na posudbu u Tottenham, gdje se također nije naigrao. U Tottenhamu je Werner proveo sezonu i pol, odigravši 41 utakmicu, namjestivši 17 i zabivši samo 3 pogotka.

Po povratku u RB Leipzig ove sezone Werner je odigrao samo tri utakmice. Sitne ozljede od prelaska u Chelsea, kao i problemi koje mu stvara buka, natjerali su Nijemca (29) da sreću potraži u "ligi za umirovljenike", kako se na internetu zovu Saudijska, Kineska i Američka liga. Wernerov pick pao je na MLS, točnije San Jose Earthquakes.

Do sada je u karijeri Werner odigrao 512 utakmica, zabivši 211 i namjestivši 98 pogodaka za svoje klubove, dok je za reprezentaciju Njemačke postigao 24 pogotka u 57 nastupa, čime se Werner smjestio među 20 najboljih strijelaca Njemačke u povijesti.

🚨🇺🇸 Timo Werner to San Jose Earthquakes, here we go! Deal in place for the German striker to try new chapter in MLS.



Werner leaves Leipzig and will sign at San Jose in the next days after verbal agreement reached today, as @tombogert reports.



It will be a permanent deal. pic.twitter.com/yzgdF7q9rm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2026

POGLEDAJTE VIDEO: Sportske igre mladih slave 30 godina: 140.000 djece uključeno u besplatna natjecanja i edukaciju