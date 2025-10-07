Veliko pojačanje Dinama sve frustriranije: Porukom na Instagramu zabrinuo navijače!

Gonzalo Villar, jedno od najvećih ljetnih pojačanja Dinama, posljednjih dana privlači pažnju više objavama na društvenim mrežama nego igrom na terenu. Španjolski veznjak, koji je na Maksimir stigao iz Granade za čak tri milijuna eura, objavio je enigmatičnu poruku:

“Ne brini, mama, tvoje dijete je borac.”

Poruka je izazvala brojne reakcije među navijačima, koji su je mnogi protumačili kao znak nezadovoljstva njegovim statusom u momčadi.

Stigao je ovog ljeta

Villar je ljetos najavljivan kao veliko pojačanje, igrač koji će uz Josipa Mišića činiti središnji stup Dinamove igre. Tijekom priprema u Sloveniji bio je standardni član udarne postave i pokazivao zavidnu razinu igre. No, od početka sezone situacija se promijenila. Španjolac je odigrao tek tri utakmice u početnoj postavi — protiv Osijeka, Vukovara i Gorice, gdje je zamijenjen već na poluvremenu. U ostalim susretima dobivao je tek sporadične minute, a u europskim ogledima protiv Fenerbahçea upisao je samo jednu minutu igre.

Unatoč tome, Villar se nije javno požalio na svoj status, ali njegova objava sugerira da nije zadovoljan trenutnim okolnostima. Sličan osjećaj, prema neslužbenim informacijama, dijele i neki drugi igrači koji rijetko dobivaju priliku.

Vrijedio je 15 miljuna eura

Prije dolaska u Zagreb, Villar je imao respektabilnu karijeru. U dresu Rome skupio je 64 nastupa, dok je za Granadu odigrao 76 utakmica uz tri pogotka i pet asistencija. Prije četiri godine vrijedio je 15 milijuna eura, a danas mu je tržišna vrijednost, prema Transfermarktu, procijenjena na oko dva milijuna. Granada je u transferu zadržala i 15 posto buduće zarade ako ga Dinamo odluči prodati.

U Dinamu je zasad upisao sedam nastupa i jedan pogodak, no jasno je da njegova želja za većom minutažom i dalje gori. Njegove riječi da je “borac” možda su upravo najava da se ne misli tako lako predati u borbi za mjesto pod maksimirskim suncem.

