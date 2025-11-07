FREEMAIL
BUNDESLIGA /

Velika nada hrvatskog nogometa s klupe gledala pobjedu svog kluba protiv Majerovog Wolfsburga

Velika nada hrvatskog nogometa s klupe gledala pobjedu svog kluba protiv Majerovog Wolfsburga
Foto: Rhr-foto/imago Sportfotodienst/profimedia

7.11.2025.
22:43
Hina
Rhr-foto/imago Sportfotodienst/profimedia
Nogometaši Werdera preokretom u završnici susreta svladali su na svom terenu Wolfsburg sa 2-1 u prvom susretu 10. kola njemačkog prvenstva.

Mattias Svanberg doveo je Wolfsburg u vodstvo u 28. minuti, ali su Jens Stage u 83. i Samuel Mbangula u četvrtoj minuti sudačke nadoknade osigurali pobjedu Werderu. Lovro Majer nije konkurirao za nastup u momčadi Wolfsburga, dok je Patrice Čović bio na klupi Werdera. Werder je sada sedmi na ljestvici s 15 bodova, dok je Wolfsburg 12. s osam bodova. Vodi Bayern s maksimalnih 27 bodova.

 

   

 

WolfsburgWerder BremenBundesligaLovro MajerPatrice ćović
