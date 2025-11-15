FREEMAIL
POHVALE

Velika čast za Vatrene. Predsjednik FIFA-e: 'Inspirirate milijune'

Velika čast za Vatrene. Predsjednik FIFA-e: 'Inspirirate milijune'
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Hrvatska se kvalificirala na sedmo Svjetsko prvenstvo, a Modrić ima priliku igrati na svom petom i ući u odabranu grupu

15.11.2025.
13:29
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
Predsjednik FIFA-e, Gianni Infantino, poslao je hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji čestitke povodom plasmana na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

Infantino je u čestitci istaknuo kako Hrvatska reprezentacija inspirira milijune od svog prvog uspjeha 1998. godine u Francuskoj, preko srebra u Rusiji 2018., pa sve do posljednjeg turnira u Katru, gdje je Hrvatska osvojila broncu.

"Čestitam, Vatreni! Hrvatska će još jednom zapaliti svjetsku pozornicu donoseći ponos i veliku strast u Sjevernu Ameriku 2026. godine. Vaše putovanje inspiriralo je milijune. Od sjajnog debija 1998., preko povijesnog finala 2018. i trećeg mjesta u Kataru. Sada imate novu priliku da kreirate posebne trenutke i pokažete talent svijetu na najvećem izdanju Svjetskog prvenstva. Vidimo se uskoro", rekao je Infantino u svojoj poruci.

 

 

 

 

Dok se predsjednik FIFA-e ne može načuditi reprezentaciji, ostatak svijeta divi se kapetanu Luki Modriću, koji bi na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi trebao ući u odabrani krug nogometaša s pet nastupa na svjetskim prvenstvima. Osvajač Zlatne lopte 2018. do sada je igrao na Svjetskim prvenstvima 2006., 2014., 2018. i 2022. godine, a 2026. godine trebao bi se pridružiti Antoniju Carbajalu, Lotharu Matthäusu, Rafaelu Márquezu, Gianluigiju Buffonu i Andrésu Guardadu. Pet nastupa imaju i Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, no oni bi se također trebali pojaviti u Sjevernoj Americi, te se odvojiti od Modrića.

 

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska lovi osminu finala: 'Nogomet im je u ekspanziji, prvaci su Azije'

Luka ModrićHrvatska Nogometna ReprezentacijaFifaGianni InfantinoSvjetsko Prvenstvo 2026.
