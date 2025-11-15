Velika čast za Vatrene. Predsjednik FIFA-e: 'Inspirirate milijune'

Predsjednik FIFA-e, Gianni Infantino, poslao je hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji čestitke povodom plasmana na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Infantino je u čestitci istaknuo kako Hrvatska reprezentacija inspirira milijune od svog prvog uspjeha 1998. godine u Francuskoj, preko srebra u Rusiji 2018., pa sve do posljednjeg turnira u Katru, gdje je Hrvatska osvojila broncu.

"Čestitam, Vatreni! Hrvatska će još jednom zapaliti svjetsku pozornicu donoseći ponos i veliku strast u Sjevernu Ameriku 2026. godine. Vaše putovanje inspiriralo je milijune. Od sjajnog debija 1998., preko povijesnog finala 2018. i trećeg mjesta u Kataru. Sada imate novu priliku da kreirate posebne trenutke i pokažete talent svijetu na najvećem izdanju Svjetskog prvenstva. Vidimo se uskoro", rekao je Infantino u svojoj poruci.

Dok se predsjednik FIFA-e ne može načuditi reprezentaciji, ostatak svijeta divi se kapetanu Luki Modriću, koji bi na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi trebao ući u odabrani krug nogometaša s pet nastupa na svjetskim prvenstvima. Osvajač Zlatne lopte 2018. do sada je igrao na Svjetskim prvenstvima 2006., 2014., 2018. i 2022. godine, a 2026. godine trebao bi se pridružiti Antoniju Carbajalu, Lotharu Matthäusu, Rafaelu Márquezu, Gianluigiju Buffonu i Andrésu Guardadu. Pet nastupa imaju i Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, no oni bi se također trebali pojaviti u Sjevernoj Americi, te se odvojiti od Modrića.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Luka Modrić and Croatia 🇭🇷 have qualified for the 2026 World Cup! 🌎🏆



The 40-year-old will play his 5th World Cup! 🍷



✅ 2006 🇩🇪

✅ 2010 🇧🇷

✅ 2014 🇷🇺

✅ 2018 🇶🇦

✅ 2022 🇨🇦/🇲🇽/🇺🇸 pic.twitter.com/he2G5JJtVT — 433 (@433) November 14, 2025

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Luka Modric will play his 5th and final World Cup, at the age of 40! pic.twitter.com/kF6zjWoJa7 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 14, 2025

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska lovi osminu finala: 'Nogomet im je u ekspanziji, prvaci su Azije'