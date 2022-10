Uoči posljednja dva kola razigravanja po skupinama Lige prvaka, Dinamo nema previše mjesta za kalkulacije, iako ima tu dosta kombinacija. No, formula je jasna. Ako "Modri" žele "prezimiti" u Europi u utorak moraju pobijediti Milan na stadionu Maksimir. No, isto tako, sa 6 osvojenih bodova protiv Milana i Chelseaja, što je teško za očekivati, može izboriti osminu finala LP.

Dinamo ima priliku još i uhvatiti osminu finala LP

Trenutačno je na vrhu skupine E Chelsea sa sedam bodova, RB Salzburg je drugi sa šest bodova, dok Dinamo i Milan imaju po četiri boda. Hrvatski prvak ima bolju razliku pogodaka, ali Milan je bolji u međusobnom skoru jer je u prvom susretu na San Siru slavio s 3-1.

Podsjetimo, prve dvije momčadi iz skupine odlaze u osminu finala Lige prvaka, a trećeplasirani u Europsku ligu. Za posljednju momčad u skupina europska priča završava za ovu sezonu.

Dinamo želi pobjedu

U slučaju pobjede Dinamo bi otišao na tri boda prednosti nad Milanom. U slučaju pobjede od dva razlike Plavima bi širom bila otvorena vrata europskog proljeća. Naime, u tom slučaju bi u posljednje kolo ušli s gol-razlikom na nuli, a Milan s minus pet.

Podsjetimo, Dinamo još nikad nije prezimio u Europi iz grupne faze Lige prvaka, a samo je jednom uspio ostvariti više od jedne pobjede u skupini. Bilo je to davno, tamo u sezoni 1998./1999., kad je čak osvojio drugo mjesto u skupini, ali to je bila jedna od dvije sezone u kojima je to značilo i ispadanje iz bilo kakvog europskog natjecanja u nastavku sezone.

7 bodova bi bio drugi najveći uspjeh za Dinamo u LP

Pobjeda protiv talijanskog prvaka Milana značila bi da Dinamo ima sedam bodova, što bi bio njegov drugi najveći uspjeh u povijesti Lige prvaka. Jedino je prethodno spomenute sezone osvojio više bodova, njih osam. Tad je u Maksimiru pao Porto te u Amsterdamu Ajax, a nizozemski velikan i Olympiakos su uzeli po bod u Zagrebu.

Stoga, u našoj anketi, dva kola prije kraja natjecanja u skupinama Lige prvaka, u predvečerje velikog dvoboja protiv Milana, postavljamo vam pitanje:

"Kako će Dinamo završiti ove jeseni u natjecanju po skupinama Lige prvaka?"

Glasujte i izrazite svoje mišljenje.