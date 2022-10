U susretu 3. kola E skupine nogometne Lige prvaka Dinamo je na gostovanju kod austrijskog prvaka RB Salzburga izgubio sa 0-1. Pogodak odluke zabio je Noah Okafor iz jedanaesterca u 70. minuti.

Dinamo je tako doživio i drugi poraz u Ligi prvaka, no dojam je da do njega u Salzburgu ne bi došlo da je hrvatski prvak igrao barem malo hrabrije. Austrijanci nisu odigrali ništa posebno, ali su iskoristili loš period Dinamove igre polovicom drugog dijela i došli do prve pobjede u skupini.

Nakon nepotpunog trećeg kola na vrhu ljestvice je RB Salzburg s pet bodova, Milan ima četiri, Dinamo tri, a Chelsea jedan bod.

Za sedam dana hrvatski i austrijski prvak će imati uzvrat na stadionu Maksimir. U drugom susretu iz skupine večeras se na Stamford Bridgeu sastaju Chelsea i Milan.

Teška situacija

Odmah nakon ždrijeba skupina, bilo je jasno da će za dinamo ključne biti upravo dvije utakmice protiv Salzburga jer je riječ o momčadi koja je označena kao glavni konkurent u borbi za treće mjesto u grupi, koje donosi plasman u šesnaestinu finala Europske lige.

Modri su se nadali da će u dvije utakmice protiv austrijske momčadi uspjeti osvojiti barem četiri boda, što bih im praktički osiguralo treće mjesto, no to je sada propalo.

Modrima je i dalje najvažnija druga utakmica sa Salzburgom, sljedećeh tjedna u Maksimiru, u kojoj će morati juriti pobjedu. No, ako i osvoje tri boda, najvjerojatnije će im trebati još koji dobar rezultat u posljednje dvije utakmice, kada igraju protiv izrazitih favorita - Chelseaja u Londonu i Milana u Zagrebu.

No, na sve će jako utjecati i rezultati dvije utakmice između Milana i Chelseaja te će tek nakon četvrtog kola situacija biti puno jasnija.