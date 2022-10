Nogometaši Dinama sutra od 21.00 igraju utakmicu godine protiv Milana. Do kraja natjecanja po skupinama Lige prvaka ostala su još samo dva kola, a dinamovci traže bitne bodove za plasman u nokaut fazu LP, odnosno da prezime u Europi bar u Europskoj ligi. E sad, ima više kalkulacija i mogućnosti za takvim čim u ovom trenutku.

Protiv Milana lakše nego protiv Chelseaja

Definitivno, Dinamu će u utorak na Maksimiru biti lakše doći do bitnih bodova nego u Londonu protiv Chelseaja u posljednjem kolu, protiv najjačeg kluba u grupi koji će se, sasvim sigurno, htjeti osvetiti zagrebačkim plavima za poraz u Zagrebu od 1-0 na otvaranju elitnog natjecanja. Dinamo je trenutno na 3. mjestu u grupi E, s istim brojem bodova kao i Milan koji je na posljednjem 4. mjestu.

Postoji, dakle, puno mogućih ishoda, ali za Dinamo je samo jedna kombinacija sutra dobitna.

Nakon što je u maksimirskom ogledu protiv Red Bulla trebao pobjedu, idealno onu od dva razlike, a do nje nije uspio doći, imperativ za tri boda se prebacio na ovu utakmicu i Dinamo vidi svoju šansu za pobjedom upravo protiv Milana u Zagrebu. S obzirom na prikazano u prvoj utakmici na San Siru, takav ishod je sve samo ne nemoguć.

Dinamu će u gotovo svakom scenariju trebati barem jedna pobjeda do kraja, a puno je vjerojatnije da će do nje stići sutra, a ne u zadnjem kolu u Londonu protiv Chelseaja unatoč tome što ga je svladao u Zagrebu.

U slučaju pobjede dinamovci bi otišli na 7 bodova, +3 u odnosu nad Milanom

U slučaju pobjede Dinamo bi otišao na tri boda prednosti nad Milanom. U slučaju pobjede od dva razlike Plavima bi širom bila otvorena vrata europskog proljeća. Naime, u tom slučaju bi u posljednje kolo ušli s gol-razlikom na nuli, a Milan s minus pet.

To bi značilo da talijanski prvak u zadnjem kolu može prestići dinamovce samo u slučaju da pobijedi Red Bull, a Chelsea Dinamo, i to takvim rezultatima koji bi nadoknadili pet golova razlike. Čak i u slučaju da Milan pobijedi dva razlike Austrijance, a Dinamo izgubi dva razlike u Londonu, Milanu to ne bi bila dovoljna razlika da preskoči hrvatskog prvaka.

U jednom raspletu Dinamu bi za treće mjesto u Europi mogao biti dovoljan i bod protiv Milana. Dinamo bi završio treći u skupini samo ako uzme bod u Londonu, uz istovremeni poraz Milana kod kuće od Red Bulla. Također, sutra ćemo navijati i za Chelsea protiv RB Salzburga, drugoplasirane momčadi u grupi sa 6 bodova, bodom manje od Chelseaja i dva boda više od Dinama i Milana.

Ako Red Bull izgubi kod kuće, a Dinamo pobijedi Milan, prvak Hrvatske će zasjesti na drugo mjesto skupine. Imao bi veliku šansu tamo ostati i nakon zadnjeg kola, čak i ako izgubi protiv Chelseaja u Londonu.

Sedam bodova bi za Dinamo bio drugi najveći uspjeh u LP

Podsjetimo, Dinamo još nikad nije prezimio u Europi iz grupne faze Lige prvaka, a samo je jednom uspio ostvariti više od jedne pobjede u skupini. Bilo je to davno, tamo u sezoni 1998./1999., kad je čak osvojio drugo mjesto u skupini, ali to je bila jedna od dvije sezone u kojima je to značilo i ispadanje iz bilo kakvog europskog natjecanja u nastavku sezone.

Pobjeda protiv talijanskog prvaka Milana značila bi da Dinamo ima sedam bodova, što bi bio njegov drugi najveći uspjeh u povijesti Lige prvaka. Jedino je prethodno spomenute sezone osvojio više bodova, njih osam. Tad je u Maksimiru pao Porto te u Amsterdamu Ajax, a nizozemski velikan i Olympiakos su uzeli po bod u Zagrebu.