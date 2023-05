ZA PAMĆENJE / Veličanstveni Kramarić prva priča njemačkog nogometa: 'Upisao se u povijest'

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić postigao je u subotu dva pogotka za Hoffenheim koji je pred svojim navijačima svladao Union Berlin sa 4-2 i na taj način kolo prije kraja matematički osigurao ostanak u Bundesligi. Uz to, imao je i jedno dodavanje za pogodak. Krama je apsolutni junak Hoffenhaima, a prizori veselja, transa i slavlja našeg egzekutora na nogometnom terenu upravo obilaze svijet. Kramarić je trenutno prva priča njemačkog nogometa, jer je odigrao za pamćenje u trenutku kad je to najviše trebalo. Također, prema statistici i pisanju nogometnih portala, njemačkih medija i podataka s Twittera, Kramarić je zabio stoti gol u Bundesligi - "Kramarić se upisao u povijest", pišu Nijemci. Prije nekoliko tjedana naš napadač je došao do brojke od 100 pogodaka u Ligama petice, čime je ušao u birano društvo od, do tada samo dva Hrvata s tim postignućem (Josip Skoblar i Davor Šuker). Međutim, u tih 100 pogodaka 98 je ubilježio u redovima Hoffenheima, a dva u redovima engleskog Leicestera.