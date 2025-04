Dinamo se u krizi okreće legendarnom Vatrenom: Hoće li se ponoviti 'slučaj Bišćan'?

Fabio Cannavaro službeno je i treći trener koji je ove sezone napustio klupu Dinama. Momčad će do kraja sezone voditi Sandro Perković, a na ljeto će novi sportski direktor (koji bi trebao biti predstavljen najkasnije do petka) potražiti trajno rješenje za klupu. Pričalo se o interesu Modrih za Alberta Rieru, Gonzala Garciju, ali sada se priča o jednom sasvim novom imenu, pišu Sportske novosti.

Riječ je o Vedranu Ćorluki, legendarnom nogometašu Dinama i hrvatske reprezentacije te trenutačno, pomoćniku Zlatka Dalića u stožeru reprezentacije. Mnogi tvrde kako je Ćorluka mlad i vrlo talentiran trener koji se želi osamostaliti i po prvi puta sam sjesti na klupu nekog kluba. Ipak, Dinamova vruća stolica mogla bi se pokazati kao prevelik zalogaj za početak trenerske karijere, a i sam je klub pokazao kako nema previše poštovanja za igračke legende koje se prime treniranja kluba. Najbolje to zna bivši kapetan prve momčadi, Igor Bišćan kojeg su također doveli iz stožera reprezentacije, ali one do 21 godine.

Vedran Ćorluka

Uvijek je moguće da svoje rješenje dovede i novi sportski direktor, a Sportske novosti pišu i kako su u utrci za tu poziciju napustila trojica kandidata. Odnosno, ispali su iz utrke. Plan s Brankom Ivanovićem je navodno otpao, a redom su padali i Eduardo Macia te Mauro Leo, bivši skaut Juventusa, Intera, Espanyola, Trapanija, Novare, skaut pa direktor nogometa u Romi. Spominao se i neimenovani nizozemski stručnjak koji je nedostupan sve do ljeta.

Glavni kandidat za tu poziciju tako je ostao Talijan Filippo Giraldi, 51-godišnjak koji je donedavno bio sportski direktor hita sezone u Engleskoj, Nottingham Foresta. Zanat je još brusio i u Pratu, Bresci i Watfordu. Ipak, s obzirom na sve što se u posljednje vrijeme događa u Dinamu, ništa nije sigurno.

