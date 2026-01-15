FREEMAIL
HNS osigurao bazu za Svjetsko prvenstvo: Vatreni u Virginiji, pogledajte luksuzni smještaj

Foto: Zeljko Hajdinjak/imago Sportfotodienst/profimedia

Izbornik Dalić istaknuo je da kamp nudi idealnu ravnotežu između sportskih uvjeta, logistike i privatnosti

15.1.2026.
9:32
Sportski.net
Zeljko Hajdinjak/imago Sportfotodienst/profimedia
Hrvatska nogometna reprezentacija imat će bazu u Alexandriji (Virginia) tijekom Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. HNS je osigurao svoju prvu opciju – hotel AKA i trening-centar u Episcopal High Schoolu, nedaleko od Washingtona.

Nakon detaljne analize više od 60 lokacija i obilaska osam kampova u SAD-u i Kanadi, stručni stožer na čelu sa Zlatkom Dalićem jednoglasno je odlučio da je Alexandria najbolji izbor.

Presudili su vrhunski uvjeti za trening i oporavak, dobra prometna povezanost te mirno okruženje.

 

 

 

 

Izbornik Dalić istaknuo je da kamp nudi idealnu ravnotežu između sportskih uvjeta, logistike i privatnosti, uz nadu da će Vatrenima ostati u jednako lijepom sjećanju kao baze na prijašnjim velikim natjecanjima.

HNS osigurao bazu za Svjetsko prvenstvo: Vatreni u Virginiji, pogledajte luksuzni smještaj