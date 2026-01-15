HNS osigurao bazu za Svjetsko prvenstvo: Vatreni u Virginiji, pogledajte luksuzni smještaj

Hrvatska nogometna reprezentacija imat će bazu u Alexandriji (Virginia) tijekom Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. HNS je osigurao svoju prvu opciju – hotel AKA i trening-centar u Episcopal High Schoolu, nedaleko od Washingtona.

Nakon detaljne analize više od 60 lokacija i obilaska osam kampova u SAD-u i Kanadi, stručni stožer na čelu sa Zlatkom Dalićem jednoglasno je odlučio da je Alexandria najbolji izbor.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Presudili su vrhunski uvjeti za trening i oporavak, dobra prometna povezanost te mirno okruženje.

Izbornik Dalić istaknuo je da kamp nudi idealnu ravnotežu između sportskih uvjeta, logistike i privatnosti, uz nadu da će Vatrenima ostati u jednako lijepom sjećanju kao baze na prijašnjim velikim natjecanjima.

POGLEDAJTE VIDEO: Slučajan susret ili kraj karijere? Tomislav Svetina pod pritiskom zbog druženja sa Zdravkom Mamićem