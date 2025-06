Varaždin izvukao klub koji se nalazi u Atlantskom oceanu, tisuću i pol kilometra od Portugala

Varaždin će u drugom pretkolu Konferencijske lige igrati protiv vrlo zanimljivog suparnika, portugalskog kluba Santa Clara. Santa Clara se nalazi na Azorima usred Atlantika, a prošle su sezone petim mjestom u portugalskom prvenstvu došli do najboljeg rezultata u povijesti i plasmana u Europu.

Azori su vulkansko otočje koje se nalazi u Atlantskom oceanu, tisuću i pol kilometara od Lisabona, a autonomna su regija Portugala od 1976. godine. Sastoje se od devet otoka. Glavni grad Ponta Delgada broji 70 tisuća stanovnika, a tu se nalazi i Santa Clara koja će u srpnju dočekati Varaždin.

🏝️🏙️ Ponta Delgada 📍



🇵🇹 The capital of the Azores in the Atlantic

🏠 The home of Europe's westernmost top-flight club: Santa Clara

🏟️ And their stadium: Estádio de São Miguel pic.twitter.com/gDE3f9653A