Ponovno nam se vraća HNL nakon zimske stanke. Klubovi su odradili svoje pripreme, igrači su dolazili i odlazili, a sada je vrijeme za nastavak sezone.

Hajduk će drugu polusezonu otvoriti gostovanjem na Šubićevcu protiv Šibenika, a trener Bijelih Valdas Dambrauskas smatra da je njegova momčad spremna za nastavak.

Šibenik će ih ugostiti bez najboljeg igrača prvog dijela sezone, Marina Jakoliša, ali i s novim trenerom na klupi.

Drugačija momčad

"Nema smisla da razmišljamo o posljednjoj međusobnoj utakmici jer je ona potpuno drugačija od ove. Drugo vrijeme, igrači, treneri, pripreme…Nije lako izgubiti važnog igrača kao što se to dogodilo Šibeniku, ali to je ujedno vrijeme da se drugi igrači dokažu. To je moj pogled na sve. Imaju novog trenera i bit će ekstra motivirani protiv nas, tako da ne očekujem laku utakmicu. Ipak, mi smo Hajduk, vjerujemo u sebe, naporno smo radili i napredovali. Vjerujem da ćemo to pokazati na terenu", rekao je Dambrauskas.

Novinare je zanimalo mogu li mladi igrači poput Biuka, Ljubičića i Mlakara pomoći Livaji te mu skinuti određeni teret s leđa:

"Ja sam najsretniji trener jer imam takvog igrača u momčadi. Livaja nikada nije problem nego rješenje. Uvijek je spreman igrati i napraviti razliku. U nogometnoj povijesti je uvijek bilo tako, na SP-a, u Ligi prvaka… Maradona, Zidane… Uvijek je jedan igrač radio razliku, na primjer Barcelona je uvijek imala zvijezde, ali je bila Messijeva momčad, Real je uvijek bio Ronaldova momčad, a Livaja je taj igrač za nas. Naravno da očekujem od mladih igrača i ostalih da daju doprinos. Protiv Rijeke i Dinama smo slavili s dva 19-godišnjaka u momčadi i to je sjajno. Ali od Livaje očekujem da svaku utakmicu bude sjajan, on je deset godina stariji od njih i ima 200, 300 utakmica više od njih."

Korak po korak

Potom je zaključio:

"Od mene nećete čuti da pričam o osvajanju naslova, idemo od utakmice do utakmice. Igrači su spremni za Šibenik i tome ću pričati. Svi su spremni i žele dati sve od sebe. Jedino nema Grgića zbog kartona, ali su ostali u konkurenciji. Neće biti lako, ali smo spremni."

