Hrvatska nogometna liga vraća se ovog vikenda nakon zimske pauze. Jedan od glavnih kandidata za naslov prvaka. NK Osijek, predstavio je dan prije utakmice sa Slaven Belupom najnovije pojačanje - Marina Leovca.

"Cijelo vrijeme sam bio u momčadskom treningu s drugom momčadi Dinama, pokušavao sam raditi maksimalno zbog sebe i transfera. Spreman sam, a hoću li igrati to je pitanje za trenera. Utrka za titulu? Tablica sve govori, bodovno smo poravnati iako Dinamo ima utakmicu manje. Dug je put do kraja sezone, a najbolje je gledati sebe i ne baviti se drugima. Bilo bi lijepo, svi to želimo, ali treba ići utakmicu po utakmicu, plan je fokusirati se samo na prvu sljedeću utakmicu, poručio je Leovac.

Trenera Nenada Bjelicu će zbog smrti majke na klupi mijenjati njegov pomoćnik Nino Bule.

"Ulazak u proljetni dio sezone je jako bitan, imamo jako dobar rezultat s obzirom na sve okolnosti koje su se događale jesenas. I druge momčadi su se pojačale, konkurencija je jaka i velika… Ne moramo ništa, ali to jako želimo i zato ćemo ići ponizno u svaku utakmicu, respektirati svakog suparnika pa tako i Slaven Belupo jer što se nas tiče u subotu je za nas finale Lige prvaka", poručio je Bule.

"Kroz zadnji tjedan pred početak prvenstva svi igrači su spremni izuzev ozlijeđenih Bartoleca, Nejašmića i Jugovića, te kartoniranog Miloša. Svi ostali su spremni i motivirani, pun je tank energije i imamo dobar kadar jer smo se u ovom prijelaznom roku jako dobro pojačali", dodao je.

[PROMO] Zavrti kolo besplatnih vrtnji na Arena casinu i preuzmi svoj poklon!